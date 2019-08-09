Психолог раскрыла, из-за чего умирает любовь

Любовь может умереть из-за некорректного поведения партнера, предупредила психолог / 1zoom.ru

В отношениях не стоит оправдывать неадекватность, все болевые темы должны решаться, иначе из-за некорректного поведения умрет даже самое светлое и сильное чувство любви.

Если у пары никакой секс - нужно обращаться к специалистам или признать, что это - начало конца, написала психолог и кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

Эксперт добавила, что, если есть любовь, нервы партнера важнее любых ситуаций, идеалов и правил.

"…То есть потребность радовать свою половинку стоит на самой высокой позиции. Ты хочешь дарить, шутить, делать что-то даже без просьб, потому что это необходимо как воздух", - отметила кандидат наук.

Ранее психолог Тина Берадзе говорила, что в семейных отношениях кризис наступает только в том случае, когда муж и жена осознают - влюбленность прошла, а они не соответствуют друг другу.