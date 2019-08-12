Ученые назвали вкусный продукт, снижающий риск диабета

12 августа 2019, 02:30

Исследователи полагают, что творог снижает уровень сахара в крови человека.

творог
Творог полезен для тех, кто предрасположен к диабету / Фото: cheeserank.com

Канадские ученые в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что регулярное употребление натурального сыра и творога способно предотвратить развитие сахарного диабета.

Специалисты из Альбертского университета Канады утверждают, что данные молочные продукты являются профилактикой повышения сахара в крови.

Исследования были проведены на мышах. Двум группам грызунов регулярно давали сало. При этом некоторых из них систематически кормили творогом.

"В результате мыши, которые употребляли этот продукт любого вида, продемонстрировали снижение резистентности к инсулину. Ученые убеждены: это говорит о том, что полезный эффект сыра, скорее всего, связан не с количеством жира, а с каким-то другим важным компонентом — белком или кальцием", — сказано в сообщении.

Напомним, ученые выяснили, что деревья благотворно влияют на эмоциональное состояние человека и способны предотвратить стресс.

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