Ученые рекомендовали снижать давление с помощью ягод

Ягоды эффективно снижают давление / bigmir.net

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что снижать артериальное давление можно не лекарственными препаратами, а с помощью регулярного употребления в пищу различных ягод.

Как отмечают специалисты из Гарварда и Университета Восточной Англии, добровольцам предложили на протяжении определенного периода времени увеличить количество ягод в рационе.

Эксперимент показал, что черная смородина, ежевика, клубника и черника способствовали снижению кровяного давления. Также медики рекомендовали заваривать листья данных растений и принимать, как чай, два раза в сутки.

Читайте такжеУченые озвучили особенное свойство оливкового маслаУточняется, что ягоды показали позитивное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Нормализация давления и стабилизация работы сердца была зафиксирована после ежедневного приема 150 грамм ягод на протяжении двух недель.

Впрочем, эксперты отмечают, что употребление ягод необходимо дополнить правильным питанием, занятиями спортом и отказом от вредных привычек. Ученые предостерегают от гипертонии, которая утолщает артерии, а также провоцирует сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.

Напомним, ученые выяснили, что деревья благотворно влияют на эмоциональное состояние человека и способны предотвратить стресс.