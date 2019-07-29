Ученые выяснили, как с помощью черники снизить давление

Черника эффективно снижает давление / 1zoom.ru

Ученые провели исследование с участием 40 человек, в ходе которого добровольцы регулярно употребляли мякоть и сок различных ягод, но преимущественно черники.

Как сообщает издание Gerontology Series А, через два часа участникам эксперимента тонометром измеряли артериальное давление.

Сотрудники Королевского колледжа Лондона выяснили, что после сока черники у пациентов стабильно снижается давление. Черничный сок оказывал положительное воздействие на кровеносную систему. После 30 дней эксперимента удалось выяснить, что давление у добровольцев снизилось на пять единиц по шкале прибора. Остальные ягоды не показали позитивного результата.

Читайте такжеУченые назвали группу крови долгожителейАвторы исследования отмечают, что в чернике содержатся антоцианы. Данные растительные пигменты улучшают функции клеток крови. Положительный эффект наблюдается, как в уровне давления, так и относительно свертываемости крови.

Отмечается, что для достижения максимального эффекта рекомендуется ежедневно съедать 200 граммов черники.

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