Ученые выяснили, как с помощью черники снизить давление

29 июля 2019, 01:21

Году рекомендуют употреблять в пищу регулярно.

черника_еда_Ягоды
Черника эффективно снижает давление / 1zoom.ru

Ученые провели исследование с участием 40 человек, в ходе которого добровольцы регулярно употребляли мякоть и сок различных ягод, но преимущественно черники.

Как сообщает издание Gerontology Series А, через два часа участникам эксперимента тонометром измеряли артериальное давление.

Сотрудники Королевского колледжа Лондона выяснили, что после сока черники у пациентов стабильно снижается давление. Черничный сок оказывал положительное воздействие на кровеносную систему. После 30 дней эксперимента удалось выяснить, что давление у добровольцев снизилось на пять единиц по шкале прибора. Остальные ягоды не показали позитивного результата.

Читайте такжеУченые назвали группу крови долгожителейАвторы исследования отмечают, что в чернике содержатся антоцианы. Данные растительные пигменты улучшают функции клеток крови. Положительный эффект наблюдается, как в уровне давления, так и относительно свертываемости крови.

Отмечается, что для достижения максимального эффекта рекомендуется ежедневно съедать 200 граммов черники.

Напомним, ученые выяснили, что деревья благотворно влияют на эмоциональное состояние человека и способны предотвратить стресс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ученые давление черника
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:04
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с PFL
02:45
Ученые рассказали, как среди мужчин вычислять хороших любовников
02:20
Ученые обьяснили, почему люди напиваются до потери сознания
02:08
Данилюк рассказал о запланированных реформах в Укроборонпроме Видео
01:53
Власти Крыма заявили о готовности восстановить авиасообщение с Украиной
01:37
Перелопатить Украину: в Слуге народа рассказали, как будут проводить важную для страны реформу
01:21
Ученые выяснили, как с помощью черники снизить давление Видео
01:09
Футболист занялся сексом с подругой и слил запись в Сеть: опубликованы кадры 18+
00:53
"Убийцы российских подлодок": два самолета США провели разведку у берегов оккупированного Крыма
00:31
В Мексике напали на известного боксера
00:14
Эксперты рассказали, как и почему парню стоит смотреть порно с девушкой
28 июля, воскресенье
23:56
В Москве Навального увезла скорая из СИЗО: под больницей жестко разогнали митинг Видео
23:50
Днепр-1 подписал известного сенегальца
23:23
Зеленский в Одессе с трибун посмотрел матч Динамо-Шахтер
23:21
Динамо выгрызло у горняков Суперкубок Видео
23:14
Динамо - Шахтер: 2:1 - трансляция матча, все подробности матча
22:58
Под Львовом перезахоронили бойцов дивизии Ваффен СС: в Слуге народа возмутились Видео
22:33
Украинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за погоды Видео
22:10
Доктор Комаровский сказал, какой препарат должен быть в каждой аптечке
22:02
В Киеве простились со спортсменом Романом Вирастюком Фото Видео
21:47
Психолог объяснила, как стать самым эффективным человеком Видео
21:14
Эксперт пояснила, как прекратить катастрофический отток заробитчан из Украины
21:00
Епифаний рассказал, сколько приходов "перебежало" в ПЦУ из бывшей УПЦ МП
20:41
Погода в Киеве резко испортится - синоптик Фото Видео
20:38
Дуэт Нетты Барзилай и Maruv зажег публику в Москве Видео
20:11
В Германии жестоко убита молодая украинка-заробитчанка: подробности преступления
19:34
Режиссер Короля льва показал тайную сцену, снятую в Африке
19:10
"Если бы покалечили или убили": Мосийчук сожалеет, что в Москве мало били протетующих Видео
19:02
Российский гонщик сгорел заживо во время соревнований - смертельная авария попала на видео Видео
18:45
"Вся Россия пламенем объята": Сергей Шнуров написал "острый" стих о жуткой стихии
18:35
Ферстаппен выиграл Гран-при Германии
18:15
Эксперт назвал серьезную опасность из-за Крымского моста Видео
18:13
В Москве протестующие скрылись от избиений полиции в церкви: эпичное видео Видео
17:40
Виктор Павлик покрасовался с молоденькой возлюбленной на берегу моря, опубликовано фото Видео
17:29
Глава полиции Днепропетровщины Глуховеря отказался уходить в отставку
17:07
Зеленский обратился с просьбой к предстоятелям украинских церквей
16:42
"Пушка-пышка": рэперша Alyona Alyona заинтриговала детским фото
16:34
Сибирь горит: в России не тушат три миллиона гектаров леса из-за нехватки денег Видео
16:12
Епифаний поставил точку в вопросе "раскола" ПЦУ Фото
16:11
Юлия Ткач: Иногда позволяю себе немного вредной пищи
16:09
Крестный ход в Киеве: в МВД назвали количество участников Фото
15:38
Украинская звезда показала "неадеквата"-преследователя Видео
15:36
В Запорожье произошла утечка титана
15:05
Украине для успеха не хватает только одного — Волкер Видео
14:40
Бари Алибасов наехал на сына: заработал на болезни десятки миллионов и "смылся" Видео
14:35
"Виной всему анальный секс": православный епископ рассказал, откуда берутся геи
14:15
Стала известна судьба захваченного КНДР российского судна
13:53
В белорусском футболе установлен рекорд
13:50
Шести областям Украины светят неприятные погодные "подарки" Видео
13:39
В Харькове вандалы залили краской памятник УПА
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять