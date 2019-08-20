"Хотите суперфуд - сварите борщ": Супрун дала советы о правильном питании

Ульяна Супрун развенчала мифы о правильном питании / glamour.ru

Каждая пятая преждевременная смерть вызвана неполноценным питанием – это даже больше, чем убивает курение.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook решила раздать украинцам советы о правильном здоровом питании, которые помогут продлить жизнь и улучшить ее качество.

К слову, совсем не обязательно питаться только водой и зеленью, либо же покупать дорогостоящие чиа, киноа, ягоды годжи, мраморную телятину и миндальное молоко.

"Гречка, борщ, смородина, арбузы, черный хлеб, кукурузное и перловая крупы, горчица и сало, укроп, сельдь, чеснок, красный перец, свекла, яблоки, корица, тыквенные и льняные семена, грецкие орехи, облепиха, чернослив - все эти привычные продукты чрезвычайно полезны. Хотите Суперфуд - сварите борщ", - отметила медик.

Кроме того, Супрун утверждает: половину рациона должны составлять овощи и фрукты, а все остальное - цельнозерновые злаки, нежирное мясо, бобовые, орехи и семена.

Супрун разнесла добавленный сахар, транс-жиры, вместо них посоветовала есть "медленные" углеводы.

"Углеводы, если они "медленные" - не зло, картофель не калорийная, от макарон не набирают вес, а отрубной хлеб - самый лучший. Конечно, если кроме углеводов вы едите все остальные продукты, и готовите должным образом. Картофель лучше отваривать в кожуре, лучше даже на пару, или запекать, а затем есть с овощами. Спагетти и другую пасту надо готовить с большим количеством овощного соуса и сыром, а не есть полную тарелку макарон с маслом. Отрубной или цельнозерновой хлеб обеспечивает нас клетчаткой и витаминами группы В, и имеет довольно низкий гликемический индекс. А вот белый хлеб или печенье оправданий не имеют, потому что ничего хорошего не несут", - отметила Супрун.

Также эксперт не советует есть больше ложки соли в день - иначе возрастает риск гипертензии. Обычную соль Супрун советует заменить на йодированную.

Ранее Ульяна Супрун обьяснила всем "жиртрестам" и "дрыщам", что такое здоровый вес.