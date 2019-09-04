Дырища размером в Юпитер: парад планет пробил Солнце - ученые

На Солнце образовалась дырища / vladtime.ru

Зонд NASA засек на Солнце огненное торнадо, высотой около 70 тысяч километров. Это примерно 5 расстояний от Северного до Южного полюса Земли.

Отметим, на момент обнаружения - во время парада планет 2 и 3 сентября, торнадо образовало в Солнце дыру размером с Россию.

Но проблема в том, что пробоина все время увеличивается. Эксперты в области изучения космоса говорят, что уже спустя неделю дыра в Солнце достигнет размеров Юпитера.

В свою очередь, американские астрофизики заявили, что пробоина на Солнце образовалась из-за парада планет, начатого 2 сентября. Так, Меркурий, Венера и Марс стали в один ряд близко к Солнцу. Их магнитные поля соединились, увеличив радиус влияния. В результате этого в одной точке звезды образовался магнитный вихрь, разрушающий плазму солнечной поверхности.

Спустя неделю дыра достигнет размера Юпитера / vladtime.ru

При этом с версией ученых мало кто соглашается. Уж больно много вопросов и загадок.

Отметим, с начала 2019 года у светила 6 раз фиксировали неизвестные объекты громадных размеров. Приборы не распознали в них астероиды, кометы и прочие известные космические тела.

А несколько дней назад астрономы сделали уникальное открытие. 4-километровый астероид 6478 Gault, летящий к Солнцу, на глазах учёных поменял цвет с красного на синий.

Читайте такжеНибиру подавилась Солнцем: планеты смерти больше нет - астрономыУфологи убеждены, что виной всему пришельцы, которые "жрут" звезды.

По словам уфологов, чёрные дыры образуются в космосе после взрыва звёзд. Это известный факт. Некоторые учёные, включая Эйнштейна и Хокинга, считали, что чёрные дыры можно использовать для быстрых перемещений в пространстве и времени. Именно таким способом, по мнению уфологов, пользуются внеземные цивилизации.

Исследователи НЛО говорят, что пришельцы "жрут" звёзды, превращая их в чёрные дыры. Такая судьба, скорее всего, ожидает и Солнце.

Уфологи убеждены, что пришельцы жрут звезды / vladtime.ru

"Инопланетный корабль 6478 Gault приблизится к светилу в конце сентября и нанесёт решающий удар. К сожалению, образованная чёрная дыра стремительно уничтожит всю Солнечную систему. Наступит конец света", — сообщил российский уфолог Илья Свечин.

Как бы то ни было, но стоит отметить, что научного доказательства существования инопланетян на сегодняшний день нет, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось,"треугольник масонов" убьёт Землю и погасит Солнце. Физические законы Солнечной системы гласят, что Солнце и Земля зависят от расстановки планет. При появлении трёх планет астеризма нарушит идиллию в системе и спровоцирует дисбаланс - убьёт Землю и "погасит" Солнце.