Доктор Комаровский назвал табу в острый период бронхита

Гимнастика или зарядка противопоказана в острый период бронхита, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот видео с instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в острый период бронхита детям нельзя делать зарядку или гимнастику.

Зарядка и гимнастика не противопоказаны в восстановительный период бронхита и не помешают выздоровлению, написал эксперт на своей странице в Instagram.

Доктор Комаровский отметил, что для детей, которые болеют бронхиальной астмой, разработано много комплексов дыхательной гимнастики.

"В остром периоде болезни, когда ребенку плохо, когда он задыхается - естественно никаких зарядок и никакой гимнастики не существует", - добавил медик.Читайте такжеДоктор Комаровский раскрыл три главных причины плача

Ранее Евгений Комаровский поделился, что в первые дни инфекционных болезней нельзя делать массаж. Врач отметил, что человеку однозначно не нужен массаж, если от начала его болезни прошло менее пяти дней.