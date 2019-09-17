Доктор Комаровский назвал табу в острый период бронхита

В восстановительный период бронхита можно делать гимнастику или зарядку, поделился кандидат наук.
Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в острый период бронхита детям нельзя делать зарядку или гимнастику.
Зарядка и гимнастика не противопоказаны в восстановительный период бронхита и не помешают выздоровлению, написал эксперт на своей странице в Instagram.
Доктор Комаровский отметил, что для детей, которые болеют бронхиальной астмой, разработано много комплексов дыхательной гимнастики.
"В остром периоде болезни, когда ребенку плохо, когда он задыхается - естественно никаких зарядок и никакой гимнастики не существует", - добавил медик.Читайте такжеДоктор Комаровский раскрыл три главных причины плача
Вопрос: ⠀ А можно делать гимнастику или зарядки при бронхите? ⠀ Ответ: ⠀ В остром периоде болезни, когда ребенку плохо, когда он задыхается – естественно никаких зарядок и никакой гимнастики не существует. Когда же становится лучше, когда восстановительный период болезни, то тут, конечно, и массаж, и гимнастика, и дыхательная гимнастика уж точно не помешают. Ну а когда поставлен диагноз "бронхиальная астма", то для таких детей разработано множество комплексов дыхательной гимнастики, но, как вы понимаете, прямого отношения к лечению обструктивного бронхита это не имеет. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #бронхит #гимнастика #массаж
Ранее Евгений Комаровский поделился, что в первые дни инфекционных болезней нельзя делать массаж. Врач отметил, что человеку однозначно не нужен массаж, если от начала его болезни прошло менее пяти дней.