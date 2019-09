Доктор Комаровский назвал табу в острый период бронхита

Вопрос: ⠀ А можно делать гимнастику или зарядки при бронхите? ⠀ Ответ: ⠀ В остром периоде болезни, когда ребенку плохо, когда он задыхается – естественно никаких зарядок и никакой гимнастики не существует. Когда же становится лучше, когда восстановительный период болезни, то тут, конечно, и массаж, и гимнастика, и дыхательная гимнастика уж точно не помешают. Ну а когда поставлен диагноз "бронхиальная астма", то для таких детей разработано множество комплексов дыхательной гимнастики, но, как вы понимаете, прямого отношения к лечению обструктивного бронхита это не имеет. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #бронхит #гимнастика #массаж

