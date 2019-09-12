Доктор Комаровский объяснил, при каких болезнях нельзя делать массаж

Массаж нельзя делать при инфекционных заболеваниях, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что массаж нельзя делать в первые дни инфекционных болезней.

Массаж не делается в острый период инфекционных заболеваний, рассказал эксперт в эфире программы Школа доктора Комаровского.

Доктор Комаровский отметил, что если у заболевшего повышена температура тела и от начала болезни прошло менее пяти дней, - ему однозначно не нужен массаж.

"Главное, надо понимать, что, как правило, массаж не делается в остром периоде инфекционных болезней", - сказал медик.

Ранее Евгений Комаровский поделился ключевым правилом кормления ребенка, который заболел, - малышу необходимо давать есть тогда, когда он хочет есть.