  1. Главная
  3. Техно

Как скачать фото и видео из Инстаграма - топ лучших программ и сервисов

17 февраля 2020, 15:51

В Инстаграме нет функции скачивания, но существует множество других сервисов, которые помогут загрузить фото и видео из этой социальной сети.

Официальный логотип Instagram
Официальный логотип Instagram / Instagram

Социальная сеть для обмена фото и видео Instagram пользуется огромной популярностью по всему миру. Одна проблема - Инстаграм скачать фото и видео из приложения или веб-версии никак не позволяет. Впрочем, особую защиту социальная сеть тоже не установила, потому существует огромное количество сервисов и приложений, при помощи которых можно скачать полюбившиеся фото и видео из Инстаграма. Тут мы собрали лишь самые удобные и полезные.

Как скачать фото и видео из Instagram - онлайн-сервисы

Инстаграм на ПК существует лишь в формате веб-версии, отдельного приложения для компьютеров не существует. Потому для начала зайдите на страницу нужного фото или видео в социальной сети через браузер и скопируйте ссылку на него из адресной строки.

Далее из Instagram скачать фото или видео может сразу несколько сервисов. Один из самых популярных и многофункциональных - SaveFrom. Вставляете скопированную ссылку в строку - и получаете возможность скачать нужный контент. SaveFrom также умеет качать данные со многих других ресурсов, например, с YouTube.

Instagram скачать видео и фото
Интерфейс скачивания через SaveFrom

Аналогичным образом работает и сервис Инстаграб. Вставляете ссылку - и получаете возможность скачать фото и видео Инстаграм.

Инструкция по скачиванию через Инстаграб

По схожему методу работает и ИнстаГраббер. Просто вставьте ссылку - и качайте. Подобных сайтов на самом деле очень много, но все работают аналогично.

Интерфейс скачивания через ИнстаГраббер

Из Instagram скачать фото позволяет еще и Telegram. Если вы вставите ссылку на нужный вам пост в любой чат, то мессенждер автоматически распознает фотографии и разрешит их скачать. Правда, в мобильной версии можно будет скачать лишь самую первую фотографию, если в посте их несколько.

Тогда поможет Telegram-бот @Instatube_bot. Он с легкостью сумеет извлечь весь нужный контент из Инстаграма прямо в Телеграм.

Инструкция по скачиванию через Telegram-бота Instatube

Как скачать фото и видео из Instagram - программы

Онлайн-сервис SaveFrom существует еще и в качестве скачиваемого расширения для браузера. Тогда во всех популярных соцсетях, включая Инстаграм, вы сможете загружать все необходимое вам.

Страница скачивания расширения SaveFrom для браузера

Более узкоспециализированная программа - 4K Stogram. Она поможет не только с видео и фото, но из Instagram скачать сторис тоже может. Программа способна все данные Инстаграм скачать на Мак, Виндоус и Линукс. После установки вы можете загружать необходимые данные как по ссылке, так и искать фото и видео по тегам, локациям и прочим атрибутам.

Интерфейс программы 4K Stogram

Как скачать фото и видео из Instagram - варианты для iOS и Android

Если вы хотите загрузить фото и видео из Инстаграма при помощи смартфона, то сначала вам нужно этот самый Instagram скачать на iOS или Android. 

В версии для Android вам на помощь придет огромное количество приложений для репостов в Instagram, ведь многие из них умеют еще и скачивать файлы. Например, в Regrann есть такая возможность. Найдите нужное фото, нажмите Share to... ("Поделиться") - и там будет снопка Save ("Сохранить").

Интерфейс Regrann

Скачать фото и видео из Instagram на iOS уже менее удобно, ведь в App Store нет подходящих приложений. Потому лучше всего использовать веб-сервисы, которые описаны выше.

Но скачать фото могут помочь еще браузер Safari и приложение "Заметки". Если вы вставите ссылку на пост в Safari, то сможете скопировать картинку, удерживая на ней палец. Вставьте ее в новую заметку, нажмите "Сохранить изображение". Тогда оно появится в галерее фотографий.

Ранее мы рассказывали, как скачать видео с Ютуба.

Instagram соцсети программы и приложения
Сейчас вы просматриваете новость «Как скачать фото и видео из Инстаграма - топ лучших программ и сервисов». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:59
"Дико коррупционная": у Гончарука нашли "рецепт" очищения Укрзализныци
16:58
"Предложение капитуляции": эксперт рассказал о "зраде" на Мюнхенской конференции Видео
16:48
"Догнать Беларусь": Милованов сказал, чего не хватает Украине
16:47
"А где сиськи?": актриса 95 Квартала показала, что у нее в трусах
16:15
Убивая Еву 3 сезон: дата выхода, сюжет и трейлер Видео
16:07
Успеть за 180 минут: появились детали ВНО по украинскому языку и литературе Видео
16:00
"Му*ило, сученок нарвался": на Луганщине подрались помощник нардепа и депутат
15:58
Коп под Киевом насмерть сбил пешехода: в полиции жестко отреагировали
15:56
Минздрав подложил свинью с эвакуацией украинцев их Уханя
15:51
Как скачать фото и видео из Инстаграма - топ лучших программ и сервисов
15:28
"Известная проблема": Пристайко прояснил ситуацию отстранением прокуроров по делу МН17
15:26
Ведьмак 2 сезон: Марк Хемилл сыграет в сериале
15:18
"Отбитые малолетки": подростки в Харькове жестоко отдубасили сверстника
15:15
Завтра в Киеве - +10: в Украину пришла ранняя весна
15:14
Эвакуация украинцев из Уханя: в Слуге народа сделали громкое заявление Видео
14:47
Кофе, еда и телефоны: Разумков распек нардепов из-за их поведения Видео
14:44
"Ху*дло, шоколадный не одобрил?": в Сети ответили извинившемуся за "ублюдков" в ВСУ Бирюкову
14:27
"НАТО вот-вот захватит Крым": Сенцов обвинил крымчан в ностальгии по СССР
14:22
Кто будет в финале Отбора Евровидения 2020: песни и биография участников Видео
14:20
Украина уволила всех прокуроров по делу о трагедии рейса МН17: что случилось
14:06
Украинский шутер Metro Exodus снова продается в Steam
13:41
"Давайте их спалим": на Львовщине бунтуют из-за приезда эвакуированных из Китая Видео
13:36
Всегда ведьма 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет Видео
13:26
"Данунах эти круизы": пассажиров "корабля призрака" Diamond Princess начали эвакуировать
13:21
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новый патрон, прозрение в карьере и "пожары" на работе
13:20
В Конституционном суде России объявили СССР "незаконным государством"
12:54
Песков рассказал, движется ли дело по новому Нормандскому саммиту
12:47
В Windows 10 новый баг, который может удалить все ваши файлы
12:44
Разговор Зеленского с Путиным: Песков зажал детали о Минских соглашениях Видео
12:35
В Слуге народа ответили на оскорбления бойцов ВСУ экс-советником Порошенко
12:31
Руководитель Черноморской таможни опроверг обвинения и назвал их манипуляцией актуально
12:25
В марте пройдут концерты группы Rock Privet новости компании
12:02
Сел при ветре в 146 км/ч: экстремальная посадка пассажирского самолета попала на видео
12:02
"Когда будут фотографии з Волочковой": Богдан потроллил Сеть фото с Сейшел и получил на орехи
11:57
Порошенко в Мюнхене хотел попасть на панель, но охрана его не пустила Видео
11:55
Совместные патрули на Донбассе: у Путина оценили идею Зеленского
11:36
Alyosha беременна в третий раз - фото
11:35
В Крыму ФСБ задержала члена украинского добробата
11:32
Глава Мюнхенской конференции дал оценку скандальному "мирному плану" для Украины
11:23
Киевлянин посреди улицы устроил хаотичную стрельбу
11:22
Воруют туалетную бумагу: из-за коронавируса Гонконг охватила дикая паника
11:03
Пенсионерку Волочкову оставили без денег
10:58
Весеннее повышение пенсий: экс-министр рассказал, в чем проблема
10:53
Захват Россией активов в Крыму: Нафтогаз уточнил убытки
10:52
Ночью в Киеве пьяный таксист Uber протаранил авто: три девушки - в больнице Фото
10:47
"Хрен ему с редькой": Сенцов рассказал, когда Путин понял, что может потерять Крым
10:15
Синоптик предупредил Украину о погодной опасности
10:13
В росСМИ распереживались из-за планов Госдепа по борьбе с пропагандой в Украине
10:10
Na chui - Тилль Линдеманн представил дебютный клип матерной группы Видео
10:07
Украина превращается в гротеск, где все играют какие-то безумные роли мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять