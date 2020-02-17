Как скачать фото и видео из Инстаграма - топ лучших программ и сервисов

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Социальная сеть для обмена фото и видео Instagram пользуется огромной популярностью по всему миру. Одна проблема - Инстаграм скачать фото и видео из приложения или веб-версии никак не позволяет. Впрочем, особую защиту социальная сеть тоже не установила, потому существует огромное количество сервисов и приложений, при помощи которых можно скачать полюбившиеся фото и видео из Инстаграма. Тут мы собрали лишь самые удобные и полезные.

Как скачать фото и видео из Instagram - онлайн-сервисы

Инстаграм на ПК существует лишь в формате веб-версии, отдельного приложения для компьютеров не существует. Потому для начала зайдите на страницу нужного фото или видео в социальной сети через браузер и скопируйте ссылку на него из адресной строки.

Далее из Instagram скачать фото или видео может сразу несколько сервисов. Один из самых популярных и многофункциональных - SaveFrom. Вставляете скопированную ссылку в строку - и получаете возможность скачать нужный контент. SaveFrom также умеет качать данные со многих других ресурсов, например, с YouTube.

Интерфейс скачивания через SaveFrom

Аналогичным образом работает и сервис Инстаграб. Вставляете ссылку - и получаете возможность скачать фото и видео Инстаграм.

Инструкция по скачиванию через Инстаграб

По схожему методу работает и ИнстаГраббер. Просто вставьте ссылку - и качайте. Подобных сайтов на самом деле очень много, но все работают аналогично.

Интерфейс скачивания через ИнстаГраббер

Из Instagram скачать фото позволяет еще и Telegram. Если вы вставите ссылку на нужный вам пост в любой чат, то мессенждер автоматически распознает фотографии и разрешит их скачать. Правда, в мобильной версии можно будет скачать лишь самую первую фотографию, если в посте их несколько.

Тогда поможет Telegram-бот @Instatube_bot. Он с легкостью сумеет извлечь весь нужный контент из Инстаграма прямо в Телеграм.

Инструкция по скачиванию через Telegram-бота Instatube

Как скачать фото и видео из Instagram - программы

Онлайн-сервис SaveFrom существует еще и в качестве скачиваемого расширения для браузера. Тогда во всех популярных соцсетях, включая Инстаграм, вы сможете загружать все необходимое вам.

Страница скачивания расширения SaveFrom для браузера

Более узкоспециализированная программа - 4K Stogram. Она поможет не только с видео и фото, но из Instagram скачать сторис тоже может. Программа способна все данные Инстаграм скачать на Мак, Виндоус и Линукс. После установки вы можете загружать необходимые данные как по ссылке, так и искать фото и видео по тегам, локациям и прочим атрибутам.

Интерфейс программы 4K Stogram

Как скачать фото и видео из Instagram - варианты для iOS и Android

Если вы хотите загрузить фото и видео из Инстаграма при помощи смартфона, то сначала вам нужно этот самый Instagram скачать на iOS или Android.

В версии для Android вам на помощь придет огромное количество приложений для репостов в Instagram, ведь многие из них умеют еще и скачивать файлы. Например, в Regrann есть такая возможность. Найдите нужное фото, нажмите Share to... ("Поделиться") - и там будет снопка Save ("Сохранить").

Интерфейс Regrann

Скачать фото и видео из Instagram на iOS уже менее удобно, ведь в App Store нет подходящих приложений. Потому лучше всего использовать веб-сервисы, которые описаны выше.

Но скачать фото могут помочь еще браузер Safari и приложение "Заметки". Если вы вставите ссылку на пост в Safari, то сможете скопировать картинку, удерживая на ней палец. Вставьте ее в новую заметку, нажмите "Сохранить изображение". Тогда оно появится в галерее фотографий.

Ранее мы рассказывали, как скачать видео с Ютуба.