Актеры The Last of Us объяснили мощнейшую концовку игры

Кадр из игры The Last of Us / Naughty Dog

Игра The Last of Us (в русской локализации - Одни из нас) от студии Naughty Dog запомнилась многим невероятно сильной концовкой. И актеры озвучки Трой Бэйкер (Джоэл, главный герой игры) и Нолан Норт (Дэвид, один из злодеев) недавно поделились своими мыслями по поводу финала истории.

Сделали это они на своем YouTube-канале RETRO REPLAY. На прохождение ушло 14 видео, но ожидание того стоило. На заключительных эпизодах актеры позвали к себе еще и Мерл Дэндридж (озвучила в The Last of Us Марлин, лидера группировки "Цикады").

Осторожно, спойлеры! Под конец прохождения Мерл попросила у Нолана и Троя поделиться своими мыслями по поводу концовки. Напоминаем, в ней Джоэл отказывается жертвовать Элли, с которой провел всю игру, ради спасения человечества. В итоге наемник убивает всех в медицинской лаборатории и лидера "Цикад", а затем врет девочке, что на самом деле никакого способа изобрести вакцину не существует. На самом деле именно в Элли и скрывается секрет к созданию лекарства, но чтобы понять его, ее нужно убить.

У Бэйкера оказалась интересная точка зрения. Он считает, что Элли изначально знала, к чему приведет ее путешествие. Для нее вся игра - это паломничество в попытках принять неизбежную смерть. Именно поэтому она и ценила каждый момент. В итоге решение Джоэла обесценило всю жизнь девочки. В последних сценах она уже затаила обиду на своего друга.

А Норт вдумался в мотивы Джоэла. Актер уверен, что наемник спас Элли исключительно ради себя. Ведь в девочке он увидел надежду и смысл жизни. Потому в какой-то степени Джоэл поступил эгоистично.

Эмоциональный финал прохождения The Last of Us полностью доступен в видео ниже. Обсуждение начинается на отметке 38:40. Впереди нас ждет еще один эпизод, в котором концовку обсудят уже вместе с Эшли Джонсон, сыгравшей Элли.

Как видим, в The Last of Us концовка не может оставить равнодушными даже ветеранов игровой индустрии. Ведь в The Last of Us сюжет стоит во главе всего, а его развязка проникает прямо в сердце.

Сейчас в разработке находится The Last of Us Part II. В ней мы узнаем, что случилось с повзрослевшей Элли. The Last of Us Part II дата выхода - 29 мая 2020 года.

The Last of Us Part II - трейлер