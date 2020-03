Бывший сотрудник Naughty Dog жестко раскритиковал работу над The Last of Us Part II

Кадр из The Last of Us Part II / Naughty Dog

The Last of Us Part II - один из самых ожидаемых эксклюзивов PlayStation 4, на который многие игроки возлагают большие надежды. Но оказалось, что внутри студии Naughty Dog, которая занимается разработкой игры, не все так гладко. О мрачной ее стороне рассказал бывший аниматор Naughty Dog Джонатан Купер.

Купер покинул студию в прошлом году. Причем даже увольнение не прошло без проблем. Руководство не хотело выплачивать ему деньги, пока тот не подписал бумагу о неразглашении производственных практик Naughty Dog. Дело в том, что в студии очень много людей перерабатывают, а культура кранчей (то есть сверхурочной работы, чтобы успеть в срок) стала нормой.

Сам Джонатан признался, что у него не было каких-то адских кранчей, ведь в его команде все было крайне организованно. Но не всем так повезло. Так один из знакомых аниматора попал в больницу после того, как пришлось сильно перерабатывать ради сентябрьского показа The Last of Us Part II.

Читайте такжеЧто такое The Last of Us и чем так важен анонс сериала по этой игре?Купер уверен, что Naughty Dog больше нельзя считать лучшей студией в индустрии. Из нее ушло множество профессионалов после окончания разработки Uncharted 4. Теперь в студии работают преимущественно новички. И пускай Купер признает их таланты и рвение, им не хватает опыта, потому многие процессы отнимают слишком много времени.

В Лос-Анджелесе у Naughty Dog уже сложилась дурная слава. Найти фрилансеров или сезонных работников очень трудно, ведь все знают, что предстоит очень много перерабатывать, а дополнительную оплату никто не гарантирует.

Купер не рекомендует никому работать в студии, пока в нее не возьмут больше профессионалов, которые сумеют наладить производственный процесс. Ведь, по мнению аниматора, The Last of Us 2 могла бы выйти еще в 2019 году, если бы игрой занимались более опытные люди. Сейчас студию вытягивают лишь огромные деньги Sony.

Часть твитов Джонатана Купера

Почему Джонатан решил поделиться своим мнение именно сейчас? Просто известный журналист Джейсон Шрайер выпустил на Kotaku большое расследование о кранчах в Naughty Dog. В нем многие сотрудники анонимно пожаловались на многочисленные переработки. Однажды в офисе даже упала труба, когда люди еще работали, ведь пришедшие рабочие не ожидали, что в помещении кто-то может быть так поздно.

The Last of Us Part II дата выхода - 29 мая 2020 года. Игра выйдет только на PS4. Сюжет продолжит историю Элли и расскажет о ее мести людям, которые как-то навредили близким девушки.

Также по The Last of Us снимут сериал.

The Last of Us Part II - трейлер