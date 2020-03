В апреле на PlayStation 4 бесплатно раздадут один из лучших эксклюзивов консоли

Кадр Uncharted 4: A Thief’s End / Naughty Dog

Sony объявила новый набор бесплатных игр для PlayStation 4, которые подписчики сервиса PS Plus получат в апреле. В этот раз компания расщедрилась, потому отдает один из лучших эксклюзивов консоли.

Речь, конечно же, об Uncharted 4: A Thief’s End. Последнее дело Нейтана Дрейка получилось ярким, захватывающим, драматичным и очень личным. В нем самый известной вор от мира видеоигр должен окончательно решить, что ему важнее – семья или бесконечные приключения.

Uncharted 4: A Thief’s End – трейлер

Второй бесплатной игрой стала DiRT Rally 2.0. Это отличная и красочная гоночная игра, которая возводит раллийные гонки почти в разряд искусства.

DiRT Rally 2.0 – трейлер

Об играх стало известно из видео британского канала PlayStation Access, но, видимо, его опубликовали раньше времени, так как доступ к нему уже закрыли. Но интернет все помнит.

Твит с подтверждением игр PS Plus в апреле / Nibellion

Игры можно будет забрать уже в начале апреля. А пока у вас есть возможность забрать мартовские предложения PS Plus – Shadow of the Colossus и Sonic Forces.