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Microsoft будет показывать все свои новинки исключительно онлайн до 2021 года

7 апреля 2020, 12:39

Все из-за эпидемии коронавируса.

Microsoft
Microsoft / Reuters

Коронавирус вынудил многие презентациии перейти в онлайн, Microsoft также перенесла свои мероприятия в цифровой формат. Но теперь выяснилось, что компания еще долго будет его придерживаться. Ведь живых презентаций от нее не будет до июля 2021 года.

Причем дело не только в пандемии. Вирус Covid-19 вынудил Майкрософт пересмотреть свои подходы к анонсам и презентациям продуктов. Так что компания приняла решение перейти в онлайн на целый год.

Изменения затронут конференцию для разработчиков Microsoft Build 2020, во время которой программисты смогут познакомиться друг с другом и узнать много нового. Также в онлайне будут конференция Microsoft Ignite, презентации компании для Computex 2020 и CES 2021, а еще Microsoft Build 2021.

Читайте такжеSteam снова побил рекорд по количеству пользователей за деньНа всех этих конференциях Майкрософт обычно рассказывает о будущем Windows, а также других своих продуктах. 

При этом неизвестно, затронут ли эти презентации игровое подразделение компании. Xbox обычно ограничивается своими отдельными презентациями и видео.

А вот мероприятие Inspire для партнеров Microsoft пришлось пока полностью отменить. Компания не уверена, стоит ли ожидать его переноса в онлайн.

Также другой инсайд сообщает, что ничего нового о ноутбуках Surface в этом году мы не узнаем.

Ранее мы рассказывали, как очередное обновление Windows вызвало огромные проблемы у пользователей.

Microsoft программы и приложения коронавирус Xbox
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