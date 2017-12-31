В Новом году жители земли увидят самое продолжительное за 100 лет лунное затмение

В 2018 году жители разных регионов мира увидят самое продолжительное за 100 лет лунное затмение.

Об этом рассказал пресс-секретарь Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов, пишет ТАСС.

"В 2018 году произойдет больше солнечных и лунных затмений, чем обычно, причем одно из них — лунное затмение 27 июля, которое можно будет наблюдать на территории всей России и СНГ, — будет самым продолжительным за 100 лет, оно продлится 1 час 43 минуты", — сказал он.

Ученый отметил, что большая продолжительность явления объясняется почти точным совмещением центра Луны и центра земной тени. В момент затмения Луна, Земля и Солнце будут находиться на одной линии, при этом планета расположится между Солнцем и Луной и заслонит свой естественный спутник от солнечного света.

Явление начнется в 20:13 по киевскому времени 27 июля, когда земная тень коснется Луны. Полная фаза затмения продлится с 22:30 27 июля до 01:14 28 июля, а в 02:31 Луна полностью выйдет из земной тени.

"Наблюдать затмение смогут жители большинства регионов России, кроме Дальнего Востока, а также жители государств СНГ", — уточнил он.

По его словам, затмение станет частью еще одного необычного явления — серии из трех связанных между собой затмений, два из которых — частные солнечные, а между ними — полное лунное.

"Обычно солнечные и лунные затмения бывают парными.

На этот раз в серии будет не два затмения, а три — два частных солнечных — 13 июля и 11 августа — и полное лунное — 27 июля.

Интересными для наблюдателей-любителей, по мнению ученых, могут быть еще пять астрономических явлений наступающего года — пролет трех ярких комет и двух мощных метеорных потока.

"Среди большого количества метеорных потоков самыми мощными в 2018 году должны быть два — Персеиды, 17 июля — 24 августа, на пике — 12—13 августа — ожидается пролет 110 метеоров в час, и Геминиды — 4—17 декабря — в день максимума — 14 декабря — можно будет насчитать до 120 метеоров в час", — уточнил он.

Напомним, 3 декабря жители Земли наблюдали суперлуние. В это время Луна достигала наибольших видимых размеров за 2017 год.