Сегодня жители Земли смогут наблюдать суперлуние, опубликовано видео

В воскресенье, 3 декабря жители Земли смогут наблюдать суперлуние.

В это время Луна достигнет наибольших видимых размеров за 2017 год. Отмечается, что она будет на 14% больше и на 30% ярче. Наблюдать суперлуние можно будет примерно с 18:00 по Киеву 3 декабря и до утра 4 декабря, сообщает NASA.

Сегодняшнее суперлуние — первое из трех, которые произойдут в ближайшее время.

Еще две "суперлуны" можно будет наблюдать 1 и 31 января. При этом суперлуние 31 января совпадет по времени с полным лунным затмением.

Суперлунием называют астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние по времени совпадают с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Напомним, 28 сентября жители Земли наблюдали редкое небесное явление под названием "Кровавая Луна", что случается раз в два или три десятилетия.