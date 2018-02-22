"Какой пароль от вайфая?": в Сети обсуждают запуск ракеты SpaceX со спутниками для раздачи интернета

Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Microsat 2a, Microsat 2b и PAZ со стартовой площадки в Калифорнии.

Запуск состоялся в 16.17 по Киеву с базы Ванденберг. Microsat 2a и Microsat 2b должны стать первыми в проекте SpaceX под названием Starlink, в рамках которого в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для раздачи интернета. Испанский спутник PAZ предназначен для радиолокационного наблюдения.

Оба спутника будут выведены на круговую орбиту высотой 514 км, после чего самостоятельно поднимутся на орбиту высотой 1125 км. Тестовые спутники после запуска должны будут посылать сигнал на несколько наземных станций, в том числе – в штаб-квартиру компании Tesla.

Интернет на основе подобных спутников, по задумке Маска, будет доступен по всему земному шару. Сам доступ будет бесплатным, но пользователю будет нужен терминал, который будет стоить от 100 до 300 долларов. Сеть заработает не ранее 2020 года.

В Сети бурно отреагировали на запуск ракеты.

Напомним, SpaceX уже переносила старт Falcon 9. Сначала он планировался 17 февраля, но за стуки его перенесли на 18 февраля, а затем - на 21. В компании это объясняли тем, что специалистам потребовалось больше времени для проверки систем перед стартом.