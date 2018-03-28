Ученые раскрыли секрет счастливого брака

Самыми крепкими являются браки женщин с некрасивыми мужчинами.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Флорида. В их исследовании участвовало 113 пар из Далласа в возрасте 20 лет, пишет Esquire. Все они сфотографировались. Затем их лица и тела оценивали на привлекательность. Также ученые уточнили, как часто респонденты сидели на диете.

В итоге оказалось, что женщины, которые замужем за красивыми мужчинами, менее счастливы. Они постоянно сидят на диетах, которые к тому же сопровождаются депрессиями и недовольством собой. Как результат – их браки чаще распадаются.

А вот с некрасивыми мужьями женщины более счастливы, а подобные пары – более крепкие. Одним из ключевых моментов здесь является высокая сексуальная активность мужчин, их помощь в домашних делах и ухаживания.

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