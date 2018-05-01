Невропатолог объяснил, как улучшить и тренировать память

Самая распространенная причина ухудшения памяти – привычка постоянно спешить.
Причиной ухудшения памяти может стать не только старость или травма. Постепенное снижение способности запоминать скрывается в нарушениях работы мозга.
Самая распространенная причина ухудшения памяти – привычка постоянно спешить.
Кроме того, мешают мозгу нормально работать такие причины:
- постоянные стрессы,
- тревога,
- переживания,
- вредные привычки,
- хроническая усталость,
- недостаточное количество сна.
Как избежать ухудшения памяти, рассказал невропатолог и декан медицинского факультета Национального медицинского университета им. Богомольца Владимир Мельник:
Ранее ученые нашли способ улучшать человеческую память. В США успешно испытали мозговой протез памяти.