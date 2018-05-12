В Украине разработали приложение для поиска самых дешевых продуктов

Разработчики из Украины создали приложение Costless. Оно сравнивает цены в супермаркетах, помогая определять самый маленький чек.

Приложение уже можно скачать на Google Play, а в скором времени команда обещает выпустить версию и для iOS, пишет AIN.ua.

Чтобы сравнить цены, человек выбирает список покупок. Далее ему выдается общая стоимость выбранной корзины продуктов в разных супермаркетах.

Costless работает с несколькими крупными сетями в Киеве: "Ашан", "Мегамаркет", "Фуршет", Novus, Fozzy и др. Представители проекта также ведут переговори с магазинами "Фора", "АТБ" и "Эко Маркет".

Пока приложение работает только в Киеве. Но уже в июле 2018 года команда обещает расширить действие приложения по всей Украине.

Цены в Costless обновляются еженедельно, акции – раз в два дня. Сейчас разработчики работают над корзиной покупок, чтобы пользователь мог планировать, подбирать, хранить и делиться списками покупок.

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