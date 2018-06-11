Психолог объяснил, от чего на самом деле устают на работе и как это исправить

Хроническую усталость редко вызывает загруженность на работе, интенсивный график или же домашние заботы.

На самом деле человека физически изматывает монотонность работы, пояснила психолог Инга Бадоева, пишет ГолосUA.

Кроме того, хроническая усталость провоцирует отсутствие радости жизни. Человек откладывает встречу с друзьями, перестает заниматься хобби и отказывается от прогулок на природе.

Поэтому эксперт рекомендует отправиться в отпуск или уик-энд в какой-нибудь загородный СПА-комплекс или в конный клуб. Как вариант – провести выходные в романтическом месте.

Также Бадоева обратила внимание, что одним из факторов усталости является неправильное питание. Так что если становитесь раздражительным, теряете желание работать и веселиться, то психолог советует постараться регулярно питаться, включая в рацион свежие овощи и фрукты, злаки, зелень и бобовые.

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