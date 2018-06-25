Когда полнолуние в июне-2018 и как подготовиться к "затмению" в головах людей

"Главред" выяснил, что делать в полнолуние, а что – лучше не стоит.
Уже на этой неделе нас ждет полнолуние в июне-2018. Согласно лунному календарю и прогнозам астрологов, это не слишком благоприятное время, к которому лучше подготовиться заранее.
"Главред" выяснил, что делать в полнолуние, а что – лучше не стоит.
Полнолуние в июне-2018: какого числа
В этом месяце полнолуние выпало на 28 июня. Это будет четверг.
Учтите: влияние Луны начинает ощущаться за три дня до самого события и продолжает влиять на живые организмы еще три дня после полнолуния.
Полнолуние 28 июня: что сулит
Как предупреждал астролог Влад Росс, полнолуние 28 июня будет особенно неблагоприятным днем.
"В этот день не следует находиться в толпе и нужно позаботиться о своем здоровье. В это время будет происходить просто какое-то "затмение" в головах людей", – заявил он.
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Лунный календарь на июнь 2018 года также говорит, что 26 и 28 июня – это ближайшие неблагоприятные даты этого месяца.
Полнолуние: что делать
Полнолуние влияет и на людей, и на животных, и даже на растения. В этот период лунный календарь на июнь-2018 не советует заниматься садом и огородом: растениям – как и себе –лучше дать отдохнуть.
В полнолуние стоит:
- начинать что-то новое, глобальное, но исключительно на перспективу – быстрых результатов от такой деятельности ждать не стоит;
- заниматься творчеством;
- еще одно прекрасное занятие – рыбалка: считается, что приливы в полнолуние прибивают рыбу к берегу;
- собирать лекарственные и целебные травы, сила которых находится в листьях и соцветиях: их использование будет наиболее эффективным, так как соки в этот период поднимаются вверх, достигая наивысшей концентрации. А вот корни (например, популярного женьшеня) по этой же причине в этот период лучше не трогать;
- заниматься сексом – эзотерики уверяют, что оргазм в такие ночи получается особенно ярким и бурным;
- гадать: многие обряды – очищения, привлечения любви или денег – проводятся именно в полнолуние. Обряд на привлечение финансов в полнолуние, например, выглядит так: выложить из кошелька все его содержимое на подоконник так, чтобы на него и сам кошелек попадал лунный свет. Оставить его в таком положении на ночь, и идти спать;
- устроить очищающее голодание/разгрузочный день.
Полнолуние: что нельзя делать
Эксперты не советуют в это время заниматься самобичеванием – лучше разобраться в своих ощущениях и начинать работу над ошибками.
В целом, в полнолуние не рекомендуется:
- давать в долг – если без помощи не обойтись, то пусть уж она будет безвозмездной;
- выяснять отношения, ссориться;
- употреблять алкоголь и сильно действующие лекарства, особенно транквилизаторы. Более того, от крепкого кофе, чая и других тонизирующих и возбуждающих напитков тоже лучше отказаться;
- просить о повышении или увеличении зарплаты – решение важных деловых вопросов, особенно, спорных, лучше оставить до растущей Луны;
- транжирить деньги, особенно на мелкие покупки – высока опасность купить лишнее или некачественный товар;
- проводить косметические процедуры – высока опасность навредить здоровью или просто не получить желаемого результата;
- стричься и красить волосы;
- делать любые хирургические операции: считается, что даже порезы, полученные в эту фазу Луны, заживают очень плохо.
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Напомним, вечером 27 июля 2018 года украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение. В этот день полная Луна пройдет через тень Земли.