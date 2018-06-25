Когда полнолуние в июне-2018 и как подготовиться к "затмению" в головах людей

25 июня 2018, 18:57

"Главред" выяснил, что делать в полнолуние, а что – лучше не стоит.

Какого числа полнолуние в июне-2018.

Уже на этой неделе нас ждет полнолуние в июне-2018. Согласно лунному календарю и прогнозам астрологов, это не слишком благоприятное время, к которому лучше подготовиться заранее.

"Главред" выяснил, что делать в полнолуние, а что – лучше не стоит.

Полнолуние в июне-2018: какого числа

В этом месяце полнолуние выпало на 28 июня. Это будет четверг.

Учтите: влияние Луны начинает ощущаться за три дня до самого события и продолжает влиять на живые организмы еще три дня после полнолуния.

Полнолуние 28 июня: что сулит

Как предупреждал астролог Влад Росс, полнолуние 28 июня будет особенно неблагоприятным днем.

"В этот день не следует находиться в толпе и нужно позаботиться о своем здоровье. В это время будет происходить просто какое-то "затмение" в головах людей", – заявил он.

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Лунный календарь на июнь 2018 года также говорит, что 26 и 28 июня – это ближайшие неблагоприятные даты этого месяца.

Полнолуние: что делать

Полнолуние влияет и на людей, и на животных, и даже на растения. В этот период лунный календарь на июнь-2018 не советует заниматься садом и огородом: растениям – как и себе –лучше дать отдохнуть.

В полнолуние стоит:

  • начинать что-то новое, глобальное, но исключительно на перспективу – быстрых результатов от такой деятельности ждать не стоит;
  • заниматься творчеством;
  • еще одно прекрасное занятие – рыбалка: считается, что приливы в полнолуние прибивают рыбу к берегу;
  • собирать лекарственные и целебные травы, сила которых находится в листьях и соцветиях: их использование будет наиболее эффективным, так как соки в этот период поднимаются вверх, достигая наивысшей концентрации. А вот корни (например, популярного женьшеня) по этой же причине в этот период лучше не трогать;
  • заниматься сексом – эзотерики уверяют, что оргазм в такие ночи получается особенно ярким и бурным;
  • гадать: многие обряды – очищения, привлечения любви или денег – проводятся именно в полнолуние. Обряд на привлечение финансов в полнолуние, например, выглядит так: выложить из кошелька все его содержимое на подоконник так, чтобы на него и сам кошелек попадал лунный свет. Оставить его в таком положении на ночь, и идти спать;
  • устроить очищающее голодание/разгрузочный день.

Полнолуние: что нельзя делать

Эксперты не советуют в это время заниматься самобичеванием – лучше разобраться в своих ощущениях и начинать работу над ошибками.

В целом, в полнолуние не рекомендуется:

  • давать в долг – если без помощи не обойтись, то пусть уж она будет безвозмездной;
  • выяснять отношения, ссориться;
  • употреблять алкоголь и сильно действующие лекарства, особенно транквилизаторы. Более того, от крепкого кофе, чая и других тонизирующих и возбуждающих напитков тоже лучше отказаться;
  • просить о повышении или увеличении зарплаты – решение важных деловых вопросов, особенно, спорных, лучше оставить до растущей Луны;
  • транжирить деньги, особенно на мелкие покупки – высока опасность купить лишнее или некачественный товар;
  • проводить косметические процедуры – высока опасность навредить здоровью или просто не получить желаемого результата;
  • стричься и красить волосы;
  • делать любые хирургические операции: считается, что даже порезы, полученные в эту фазу Луны, заживают очень плохо.

Ранее "Главред" разобрался, когда Ивана Купала-2018 и почему праздников два. Мы также узнали, какие обряды есть у этого праздника.

Напомним, вечером 27 июля 2018 года украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение. В этот день полная Луна пройдет через тень Земли.

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Влад Росс полнолуние
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