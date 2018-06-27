Полнолуние: астролог предупредил об опасностях 27-28 июня

В ночь с 27 на 28 июня нас ждет полнолуние. По прогнозам астролога Влада Росса, это полнолуние будет довольно сложным.

"Луна попадет в некий "капкан" — так говорят, когда Луна находится между Сатурном и Марсом, то есть планетами Большого и Малого несчастья, плюс будут действовать планета трансформации, смерти и разрушения Плутон и Черная Луна", - отметил эксперт в комментарии "Главреду".

По словам Росса, вся эта неделя, на которую выпадает полнолуние, будет катастрофической.

"Я бы даже отменил все мероприятия по случаю Дня Конституции. В такой неблагоприятный период лучше тихо и спокойно лежать в тени под деревцем или, наоборот, под солнышком. В это время лучше не организовывать никаких демонстраций, выступлений, массовых мероприятий, иначе высок риск непредвиденных ситуаций, когда какой-то неадекватный человек что-то взорвет или кого-то подстрелит", - сказал астролог.

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Эксперт также добавил, что в период полнолуния на Донбассе будет сохраняться очень взрывоопасная ситуация, просто как пороховая бочка.

"В конце июня на востоке Украины неожиданно может разгореться напряженная ситуация. И расслабляться не стоит, потому что в конце июля также будет еще один напряженный период на Донбассе — когда начнется "кровавое" затмение Луны", - отметил Росс.

Астролог дал совет, как пережить это "критическое время".

"Советую в этот период всем расслабиться и, возможно, даже отказаться от перемещений и поездок, поскольку высок риск аварий и непредвиденных ситуаций. Вот, к примеру, сегодня ночью случилось крупное ДТП на Ровенщине, в котором погибло четыре человека. Опасность возникновения подобных ситуаций будет сохраняться на протяжении всей нынешней недели, ознаменованной полнолунием. Потому лучше воздержаться от поездок и пребывания в каких-то опасных точках или местах массового скопления людей", - резюмировал он.

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