Астрологи назвали фартовые дни недели всех знаков Зодиака

По мнению астрологов, у каждого Знака есть свой благоприятный месяц и день недели. Эксперты уверены, что, зная свои удачные дни, можно гарантировать себе успех в делах или наоборот, проявить осторожность, чтобы не попасть в беду.

Благоприятный день для Овнов – четверг. В этот день вы сможете легко принять важное решение, которое касается как работы, так и семьи.

Для кого-то понедельник – день тяжелый, но только не для Тельцов. Начатые в этот день дела завершатся успехом. В понедельник вы всегда будете чувствовать подъем жизненных сил и способность заниматься любым делом.

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Воскресенье - лучший день для Близнецов. В последний день недели у Близнецов часто обостряются лидерские качества, что помогает легко найти общий язык с окружающими людьми.

Для Раков благоприятным днем ​​является вторник. В этот день легче подняться по карьерной лестнице или получить прибавку к зарплате. А новые знакомства во вторник будут судьбоносными.

Сильным и активным Львам больше импонирует суббота. В этот день недели им легче всего разобраться в себе и точно определить, чего они действительно хотят. Планы на будущее лучше составлять также в субботу.

Пятница – удачный день для Дев. Начинания в любых сферах жизни в пятницу увенчаются успехом. Любовные отношения, в этот день, непременно сложатся удачно.

Весам звезды улыбаются в среду. Все важные дела можно смело назначать на этот день, и, в первую очередь, завоевание второй половинки.

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Все важные вопросы карьеры и семьи Скорпионам лучше решать в четверг. Нет таких вершин, которых бы не покорил Скорпион в этот день.

Для Стрельца благоприятный день - суббота. В этот день легко решаются сложные проблемы, улаживаются конфликты и составляются финансовые планы.

Воскресенье – это день триумфа Козерогов. В этот день можно смело затевать кардинальные изменения в жизни. Это удачное время для того, чтобы проявить все свои таланты.

Водолеев ждет успех во вторник. Любое дело, за которое Водолей возьметься, в этот день, будет иметь благоприятный исход. И главное, именно в этот момент, стоит довериться своему сердцу, оно вас не подведет.

Благоприятным днем ​недели для Рыб является пятница. В этот день Рчаще всего Рыбы встречаются со своей судьбой. Любовь, вспыхнувшая в пятницу, в будущем перерастет в серьезные и счастливые отношения.

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