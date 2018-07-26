"Хуже всего дела обстоят у РФ": астролог предсказал череду катастроф на кровавое лунное затмение-2018

26 июля 2018, 04:17

А вот для Украины главная опасность – пожары.

Астролог предсказал череду катастроф России и Украине.

Период кровавого лунного затмения 27 июля-2018 грозит особыми проблемами именно России. Впрочем, и Украине есть чего опасаться.

Об этом в комментарии "Главреду" сообщил астролог Влад Росс.

"Именно на эти дни (с 25 по 31 июля – ред.) крайне неблагоприятен гороскоп России. Там может произойти какая-то техногенная катастрофа либо смена правящего режима. То есть эти негативные события могут коснуться именно России", – подчеркнул Росс.

Больше всего он опасается, что там могут разразиться военные действия: "Ведь Марс — это бог войны, а тут самое длительное затмение вблизи него. При таких условиях все может складываться очень драматично. В любом случае, в эти дни в некоторых странах могут происходить революционные перевороты и складываться неожиданные неблагоприятные ситуации".

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Что касается Украины, то для нее главная опасность – пожары: "Конец июля будет еще и очень пожароопасным, когда могут начать гореть наши леса, поля, особенно — торфяники".

Кроме того, по его словам, в период кровавой Луны в соединении с Марсом под угрозой окажется урожай "Во многих странах в это время могут установиться очень высокие температуры, а в результате начаться засуха", – пояснил Росс.

"Гороскоп России на дни "кровавого" лунного затмения крайне неблагоприятен. В России может произойти какая-то техногенная катастрофа. Если помните, как-то у них была авария на Саяно-Шушенской ГЭС… Вот нечто подобное в России может случиться и после Чемпионата мира по футболу, потому что планета несчастья Сатурн будет в транзите соединяться с Солнцем России", – пояснил Росс.

Ранее астрологи назвали "самое глупое", что можно сделать в лунное затмение 27 июля. Событие произойдет в знаке Козерога.

Россия-Козерог и Украина-Дева: что сулит гороскоп странам на лунное затмение

Астролог объяснил, что "днем рождения" РФ считается 25 декабря 1991 года, день, когда был снят советский флаг и поднят российский. Соответственно, Украина по знаку Зодиака является Девой.

"Россию по гороскопу можно считать Козерогом. Она не ценит собственных людей. Для нее очень важно само государство. К тому же, Козерог — это всегда жесткая структура, с жесткой вертикалью власти. Вот как раз в конце июля — в августе Сатурн будет проходить по Солнцу России. И в это время там может случиться что угодно. Я даже не уверен, что в этот период в России сможет удержаться ее нынешняя власть. Причем эта угроза нависнет даже над самыми высокими головами Российской Федерации", – рассказал Росс.

В то же время, согласно его же прогнозу, Козерогов в июле ждет встреча с перспективными зарубежными партнерами, они могут найти друзей издалека. А вот Дев, по тому же гороскопу, друзья могут подвести, потому не стоит на них надеяться. "Их друзья могут внезапно превратиться во врагов. Следует быть готовыми к непростым ситуациям с коллегами, которые могут начать строить козни или неожиданно подставить", – заявил Росс.

Тут невольно вспоминается встреча Путина и Трампа, состоявшаяся 16 июля в Хельсинки. После чего бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

Украина даже потребовала от США объяснений по переговорам Путина и Трампа. Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму

Позднее Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". В списке тем новой встречи, по его словам, будет и ситуация в Украине.

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