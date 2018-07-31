"Злой рок". Астролог объяснил, почему Сенцову грозит скорая смерть

Если кинорежиссер Олег Сенцов в ближайшее время не прекратит голодовку, он может неожиданно прервать свое пребывание на этой земле. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"В этом году прямо в день рождения Олега Сенцова, 13 июля, происходило солнечное затмение. Считается, что, если человек голодает, и непосредственно в день его рождения было солнечное затмение, он может кармически себя наказать. В том числе, к сожалению, смертью", - отметил астролог.

По словам астролога, даже если кинорежиссер прекратит голодовку, ему вряд ли получится выйти на свободу.

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"Если в день рождения человека случается солнечное затмение, то считается, что его ждет злая судьба, какое-то роковое событие. Поэтому выбраться из тюрьмы Олегу Сенцову в ближайшие полгода будет очень и очень сложно. Уже весь мир ратует за его освобождение, но роковые обстоятельства, сложившиеся из-за этого затмения, мешают тому, чтобы это случилось", - добавил эксперт.

Росс посоветовал Сенцову срочно прекратить голодовку.

"Это очень опасно. Как астролог, я могу посоветовать Олегу только одно — выходить из голодовки и как можно скорее набирать калории, иначе он может просто не выжить", - резюмировал он.

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