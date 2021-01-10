Apple готовит сразу две новые модели iPhone SE и AirPods Pro с обновлённым дизайном – СМИ

Apple готовит новые модели iPhone SE и AirPods Pro / Reuters

Технологический гигант Apple готовит к выходу сразу две новые модели бюджетной линейки смартфонов iPhone SE и новые беспроводные наушники AirPods Pro с обновлённым дизайном, сообщает японский портал MacOtakara.

Подробностей о новинках пока немного. По слухам, Apple выпустит две модели iPhone SE третьего поколения – одна из них будет базовая, а вторая – с приставкой Plus, а их премьера ожидается спустя ровно год после 4,7-дюймового iPhone SE – в апреле этого года.

До того другой инсайдер Мин-Чи Куо, известный точными прогнозами о будущих продуктах Apple, заявляв, что iPhone SE 3-го поколения будет обладать экраном на 6,06" и дактилоскопическим сканером Touch ID, а также получит сдвоенную камеру и сможет полноценно функционировать в 5G-сетях.

Что касается AirPods Pro, то наушники станут компактнее и лишатся ножки (удлинённой части), которая торчит из уха. По данным инсайдеров, дизайн устройства будет похож на большинство TWS-моделей. Кроме того, ожидается обновление у фирменного кейса – его размеры составят 21×46×54 мм против 21×45,2×60,6 мм у текущей модели.

The iPhone SE 3 / Прототип

Ранее в Сети появились первые подробности о новом iPhone 13. По информации источников, в 2021 году Apple представит четыре флагманских смартфона, как и в прошлом году: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и Pro Max.

Сообщается, что все устройства сохранят текущий дизайн с плоскими гранями и выйдут в тех же размерах. Главным же отличием следующего поколения от текущего станет улучшенный сверхширокоугольный сенсор. Его апертуру увеличат с f/2.4 до f/1.8, что позволит захватывать больше света и делать более качественные снимки в условиях недостаточной освещенности.

Ожидается, что компания Apple уладит все проблемы с поставками и вернется к прежнему графику выпуска Айфонов, а потому проведет традиционную презентацию в сентябре, а не в октябре, как в 2020-ом году.