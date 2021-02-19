Авторы Payday 2 тизерят новый контент – первый за полгода

Авторы Payday 2 тизерят новый контент / Overkill

Издательство Starbreeze и разработчики из студии Overkill презентовали трейлер дополнения City of Gold к Payday 2. Это первое DLC для проекта за последние полгода.

Авторы не раскрыли практически никаких деталей. Пока известно только место действия следующего ограбления – порт Сан-Франциско, куда доставляют широкий спектр товаров из Азии и других стран. Подробности пообещали раскрыть позже.

Параллельно с поддержкой Payday 2 разработчики находится в поисках издателя для новой части Payday, который сможет разделить их видение проекта. К сожалению, сделать это не так просто. А покамест вторая часть станет основным источником для Starbreeze и Overkill, за счет которого и будет создаваться Payday 3.

Шутер Payday 2 вышел ещё в 2013 году, но до сих пор не теряет популярность – даже спустя 8 лет разработчики авторы продолжают добавлять в него платный и бесплатный контент. Для тех, кто не знаком с данной серией, игра представляет собой напряженный эпизодический триллер, базирующийся на голливудских боевиках-аферах. Payday 2 предлагает игрокам огромное количество различных персонажей, каждый из которых имеет свои мотивы и историю, которая привела его на нелегкую дорожку грабежей и убийств.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Payday 2 - трейлер нового обновления

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают другой шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift– довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.