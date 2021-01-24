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Для Cyberpunk 2077 вышел первый крупный патч – Найт-Сити заиграл новыми красками

24 января 2021, 12:21

Патч уже доступен для ПК, консолей и облачного сервиса Stadia.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 получила первый крупный патч / CDPR

Вчера вечером вышел масштабный патч под номером 1.1 для многострадальной ролевой игры Cyberpunk 2077, который должен исправить самые неприятные баги и, по словам разработчиков, заложить основу для последующих обновлений.

Патч уже доступен для ПК, консолей и облачного сервиса Stadia. В основном были исправлены точечные ошибки в квестах, из-за которых ломалось их прохождение, и баги, вызывавшие аварийное завершение игры, а также улучшена оптимизация

И хорошие новости для тех, кто любит "пылесосить" локации, – файлы сохранения теперь не будут слетать из-за слишком большого веса (на который влияло количество созданных предметов в инвентаре), можно снова носить с собой кучу барахла.

Весь список изменений:

Стабильность

Повышена стабильность игры, в том числе:

  • Усовершенствован алгоритм, по которому память использовалась системами персонажей, взаимодействия с миром, навигации, внутриигровых видеороликов (новостей и телепередач), растительности, лазерных эффектов, мини-карты, устройств, ИИ, уличного движения, разрушения окружения, использования видеокарты и т. д.
  • Исправлены ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры (в том числе связанные с загрузкой файлов сохранения, запуском игры, выходом из игры и точкой невозврата).

Задания/Открытый мир

  • Исправлена ошибка, из-за которой звонки от Деламейна в ходе задания "Реинтеграция" заканчивались сразу и их нельзя было принять.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн не звонил, когда игрок приближался к нужным машинам в ходе задания "Реинтеграция".
  • Исправлена ошибка, из-за которой задание "Потерянный рай" зависало на цели "Ответить на звонок от мистера Хэндса".
  • Исправлена ошибка, из-за которой Джуди переносилась под землю в ходе задания "Отпусти меня, глубина".
  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было поговорить с учителем дзена в ходе задания "Третья встреча со стихиями".
  • Исправлена ошибка, из-за которой Такэмура не звонил в ходе задания "Старые друзья".
  • Исправлена ошибка, из-за которой Джеки исчезал в ходе задания "Низвержение в Мальстрём".
  • Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог выйти из машины в ходе задания "Королева автострад: Большие гонки".
  • Исправлена ошибка, из-за которой игрок переставал получать звонки и сообщения, если отходил слишком далеко от места выполнения задания "Кто не с нами".
  • Исправлена ошибка, из-за которой цель задания "Дары космоса" не обновлялась после открытия чемодана.
  • Обновлены файлы сохранения, в которых из-за редкой ошибки невидимая стена не давала поговорить с Джуди в ходе задания "Кукольный домик". Мы выясняем причину возникновения этой ошибки.
  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было получить награду за выполнение заказа "Свободная пресса". Те, кто не смог получить награду, получат её автоматически, а заказ будет завершён.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Деламейн молчал в ходе задания "Реинтеграция", если прежде игрок отказался ему помогать.

Интерфейс

  • Исправлена ошибка, из-за которой не появлялась подсказка о выходе из брейнданса.
  • Убраны значки добычи на предметах, которые нельзя взять.

Графика

  • Исправлена ошибка, из-за которой траектория полёта гранаты отображалась в фоторежиме.
  • Исправлена ошибка, из-за которой частицы приобретали розовый оттенок при приближении.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некорректно появлялись машины в ходе задания "Преступление: Добро пожаловать в Найт-Сити".

Достижения

  • Исправлена ошибка, из-за которой выполненные задания в Санто-Доминго иногда не учитывались, мешая получению достижения "Городские джунгли".

Разное

  • Исправлена ошибка, из-за которой размер файлов сохранения превышал допустимые пределы (из-за модификатора, определяемого количеством созданных предметов), и уменьшен размер существующих файлов сохранения. Это не затронет файлы сохранения, созданные на ПК и повреждённые до установки обновления 1.06.
  • Исправлена ошибка, из-за которой ввод с устройства переставал считываться после открытия кругового меню оружия и выполнения любого действия.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопки "Продолжить" в главном меню загружался файл сохранения, созданный после завершения игры.

Изменения для PlayStation

  • Оптимизирована производительность при обработке скоплений людей на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5.
  • Исправлен ряд ошибок, вызывавших аварийное завершение игры на PlayStation 4.

Изменения для Xbox

  • Усовершенствован алгоритм использования памяти во время создания персонажа, использования зеркал, сканирования, удалённого управления камерой, а также навигации по карте и меню снаряжения на Xbox One, Xbox One X и Xbox One S.

Изменения для ПК

  • Добавлена возможность получать достижения в Steam в автономном режиме. Автономный режим необходимо включить перед запуском игры. Это изменение не затронет достижения, условия которых были выполнены до установки обновления.
  • Исправлены ошибки, связанные с загрузкой кеша на видеокартах NVIDIA и вызывавшие аварийное завершение игры при запуске.
  • Следующий, более крупный патч для Cyberpunk 2077 ожидается в феврале. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

Следующий, более крупный патч для Cyberpunk 2077 ожидается в феврале. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X GOG
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