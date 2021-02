Главный хит 2021-го Valheim продолжает покорять чарты Steam

Valheim вошла в пятерку самых популярных игр Steam / Iron Gate

Нашумевший симулятор выживания про викингов Valheim достиг новой значимой высоты – как отмечается на сайте SteamDB, этим утром в игре одновременно находилось более 500 тысяч человек.

Благодаря данным цифрам Valheim смогла попасть в Топ-5 самых популярных игр Steam, обойдя таких мастодонтов, как Terraria, Fallout 4 и GTA 5. Что примечательно, пиковый онлайн игры увеличивается практически ежедневно – напомним, ещё неделю назад он составлял 350 тысяч.

Согласно информации Steamdb, мега-популярному проекту студии Iron Gate не удалось обойти лишь Cyberpunk 2077, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и PUBG. Их единовременный онлайн превышает миллион человек. Напомним, игра релизнулась в ранний доступ Steam почти три недели назад, 2 февраля. За это время продажи Valheim превысили 3 миллиона копий, а сама выживалка неизменно возглавляет чарты сервиса Valve.

В данный момент команда разработчиков, состоящая всего из 5 человек, занимается поиском и исправлением ошибок, после чего сосредоточится на новом контенте. В течение года проект получит несколько обновлений. Первым из них станет Hearth and Home, которое добавит новые рецепты для приготовления пищи, дополнительные строительные конструкции, а также различные элементы внешнего и внутреннего декора.

Cult of the Wolf сосредоточится на сражениях и исследовании мира, Ships and the Sea оживит водный биом и позволит кастомизировать корабли, а Mistlands добавит новый биом с уникальными врагами, боссом, предметами и ресурсами.

Valheim - трейлер

