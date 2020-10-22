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Игры на телефон: 10 лучших игр на IOS и Андроид

Денис Пономаренко

журналист

22 октября 2020, 14:02

Крутые мобильные игры, которые помогут убить время.

Топ 10 игр, на которые не жалко потратить время

По мере того как социальное дистанцирование COVID-19 и самоизоляция продолжаются, некоторые из нас могут сходить с ума из-за катастрофического переизбытка свободного времени. Благо индустрия мобильных развлечений сделала все, дабы помочь весело скоротать досуг.

Сейчас в AppStore и Google Play можно найти игры на телефон, которые больше похожи на произведения искусства и не уступают в плане интерактивности хорошему современному блокбастеру.

Главред собрал Топ-10 лучших игр на андроид и айос, которые можно скачать и не пожалеть потраченное на них время.

Reigns

Android | iOS.

Игра переносящая вас в эпоху средневековья с примесями мистики и юмора. В Reigns вам предстоит вжиться в роль правителя Королевства и прожить максимально долго вплоть до своей естественной смерти или же умереть от своих же ошибок, опустошить казну или же дать церкви слишком много влияния.

Reigns: Her Majesty

Android | iOS.

Reigns: Her Majesty — идейное продолжение Reigns, где вам достанется роль супруги Короля. На этот раз вы будете втянуты в дворцовые интриги, где со всех сторон окружают алчные и завистливые враги, а подданные строят свои козни против королевы.

Lara Croft Go

Android | iOS.

Игра представляет собой приключенческую игру с различными головоломками и пошаговыми сражениями. Вы оказались в заброшенном мире, руины древней забытой цивилизации разбросаны здесь с завидной регулярностью, а секреты скрытые от чужих глаз, можно обнаружить, внимательно осмотрев окружающие вас предметы.

Terraria

Android | iOS.

Двумерный игровой мир однозначно пошел игре на пользу, так как в отличие от Minecraft она дала возможность разработчикам сконцентрироваться на разнообразии биомов, персонажей, боссов, предметов и оружия. Копание шахт, построение построек, оборона от интервенции пиратов, гоблинов, зомби и прочих существ. Усовершенствование своего броневого сета, нахождение новых оружий и вспомогательных предметов — являются основными задачами в этой игре.

Hitman Go

Android | iOS.

Вам придется перемещаться по сетке карты, используя стратегию и тактику, порой интуицию, избегая врагов или уничтожая их. Игрокам предоставляется на выбор пройти в установленную локацию без шума, быть тенью самих врагов, а поможет вам в этом не такой уж и слабенький арсенал: маскировка, отвлекающие маневры, снайперские винтовки, или вы можете раскрыть себя в первые минуты и уничтожать всё в пух и прах.

Punch Club

Android | iOS.

Как в классических фильмах про месть, эта история начинается с убийства вашего отца, и с этого момента начинается история отмщения во время которой вы приобретете как множество друзей, так и множество врагов.

Вся игра является отсылкой к поп-культуре, на каждой локации есть множество отсылок в мелких деталях, так и в полноценных персонажах. Разработчики дают вам максимальную свободу действий, вы можете сами выбирать какой стиль борьбы вам изучать, сниматься в фильмах или совершить визит к неожиданным существам...

HearthStone

Android | iOS.

Невозможно описать насколько эта игра затягивает вас при первом знакомстве с собой. Вы начинаете в нее играть, выигрывать, проигрывать, опять выигрывать, опять проигрывать, открывать паки, проходить ежедневные задания, получать золото и открывать на него комплекты карт или же начинать свой забег на Арене. В игре есть 9 классов, вы можете перевоплотиться в хитрого Разбойника или же ледяного Мага.

Единственное, что вас ограничивает в игре — это нехватка золота и количество карт в колоде — всего 30 штук. Мало того, что в игре многоуровневый игровой процесс, так еще ценителей визуального стиля подкупит безупречная рисовка и анимация как карт, так и игровых досок.

Grand Theft Auto: Vice City

Rockstar совершили по-истине невозможное, когда перенесли открытый и живой мир на мобильные устройства, тем самым заставив игроков перепроходить игру практически 20-летней давности (что не влияет на ее отличное качество по сей день). Хотя на портативной консоли PSP уже выходила Vice City Stories, но игрокам не хватало того самого визуального стиля оригинальной игры, особенно одежды, музыки и транспорта, отражает это, а особенно харизматичности Томми Версетти.

Невероятно атмосферная игра, переносящая вас в 80-ые на остров Вайс-Сити, царство преступности и наркотиков где вам предстоит забраться на вершину преступной лестницы и стать главной фигурой в Вайс Сити.

Deus Ex: The Fall

Android | iOS.

Из 80-х годов сразу же перепрыгиваем в суровый киберпанк. Deus Ex: The Fall является практически полной копией Human Revolution 2011-го года по части механики. Например: многовариантность и нелинейность прохождения, полностью исследуемые локации, интерфейс, социальные навыки, навыки взлома устройств и занимательный сюжет.

Игроков ожидает интуитивно понятный интерфейс, увлекательные сражения и потрясающая графика, звук и музыка. Игра рассказывает собственную историю бывшего британского SAS наемника Бена Саксона, который стремится раскрыть заговор против людей с имплантами.

Deus Ex Go

Android | iOS.

Игрокам предстоит в стелс-режиме проникать на сверхсекретные объекты, только теперь в роли агента Адама Дженсена, используя все последние наработки киберпанковых технологий, дабы предотвратить неминуемый теракт.

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