Как подключить Bluetooth наушники к компьютеру или ноутбуку: простая, но актуальная инструкция

Как подключить блютуз гарнитуру к пк или ноутбуку

Bluetooth-гарнитура стремительно вошла в жизнь многих людей. Это удобное средство, которое минимизирует дискомфорт пользователя при использовании привычных всем аксессуаров. Теперь, путаться в проводах вовсе не обязательное условие прослушивания музыки или любого другого голосового контента.

Однако, мало кто знает, что данный девайс можно легко использовать не только со смартфоном. О том, как подключить беспроводные наушники к самым разным устройства поговорим далее.

Как подключить блютуз наушники к ПК

Стоит отметить, что не ко всем ПК можно подключить беспроводные наушники. Для этого необходим специальный модуль Bluetooth встроенный в компьютер. Однако, если такой компонент есть, то сам процесс спаривания устройств займет несколько минут. А то и меньше.

Рассмотрим пошаговое подключение блютуз наушников к ПК на Windows 10:

Проверяем аппаратную часть компьютера на наличие Bluetooth-модуля. Во многих ПК данный компонент не входит в сборку. Проверяем включен ли Bluetooth на ПК. (В позитивном случае, на панели уведомлений должен быть соответствующий синий значок-эмблема. Если все же значка нет – переходим к пункту 3. Откройте контекстное меню "Пуск" и найдите там поле "Параметры". Далее в раздел "Устройства". В соответствующей вкладке "Bluetooth и другие устройства" активируем адаптер беспроводной связи и кликаем на "Добавление Bluetooth или другого устройства" Переходим к самим наушникам. Включаем гарнитуру. (Индикатор загорается и начинает мигать синим.) Если цветового оповещения нет – проверьте, возможно наушники автоматически подключились к другому доступному устройству. В таком случае, нужно обязательно их отключить. Находим наушники в списке доступных устройств для подключения на ПК. Нажимаем на них и спариваем два устройства.

В случае, когда наушники подключены, но звук продолжает воспроизводиться из колонок необходимо дать статус гарнитуре "Использовать по умолчанию". Сделать это можно в настройках операционной системы.

Как подключить блютуз наушники к ноутбуку

Ноутбуки взаимодействуют с беспроводными наушниками точно так же как и персональные компьютеры, поэтому алгоритм действий повторяется.

Единственная формальность, во многих моделях ноутбуков, Bluetooth-модуль может включаться при помощи специальной кнопки на корпусе. Это немного облегчит сам процесс подключения и поиска параметров беспроводной связи.

Как подключить блютуз наушники к телевизору

При попытке подключить беспроводные наушники к телевизору нужно учитывать ряд факторов. Во-первых, телевизор должен быть современным. Именно такие модели обладают встроенным Bluetooth-адаптером. Во-вторых, учитывайте систему вашего устройства:

Экраны на Android TV подключаются по беспроводной связи практически без проблем;

Система Smart TV от популярных моделей типа LG и Samsung может ограничивать поле взаимодействия со сторонними девайсами.

Так, правильно работать смогут только оригинальные продукты от бренда, а потому подключить сторонние беспроводные наушники может быть весьма проблематично. Однако, попробовать все же стоит. Алгоритм подключения следующий:

Удостоверьтесь в наличии беспроводного адаптера в телевизоре.

В главном меню телевизора найдите "Проводные и беспроводные сети" (формулировка может меняться в зависимости от марки устройства, но смысл примерно одинаковый). Включите Bluetooth и осуществите поиск устройства. Переходим к самим наушникам. Включаем гарнитуру. (Индикатор загорается и начинает мигать синим.) Если цветового оповещения нет – проверьте, возможно наушники автоматически подключились к другому доступному устройству. В таком случае, нужно обязательно их отключить. Телевизор должен найти наушники. Выбираем их в списке и подключаем. В отдельных случаях, нужно дополнительно указать тип устройства. Необходимый нам тип – наушники.

В результате звук с телевизора должен транслироваться через наушники. Управлять устройством можно через специальное меню в телевизоре. Там же можно отсоединить беспроводную гарнитуру.

Если по каким-то причинам, подключить наушники к телевизору не удалось или Bluetooth на устройстве просто нет, можно воспользоваться специальным прибором – Bluetooth трансмиттером. Он принимает звук по кабелю и передает его через беспроводную сеть. Это универсальный вариант для множества устройств. Даже старые модели телевизоров, ПК или ноутбуков поддерживают данный апгрейд, а сам трансмиттер маленький и не заметный. Питание к нему осуществляется через USB кабель.