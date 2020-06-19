Кибербуллинг: как распознать и защититься

Буллинг в интернете происходит в социальных сетях, приложениях для обмена сообщениями, комментариях / Reuters

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET в День противодействия кибербуллингу рассказали, как защититься от травли в интернете, от которой могут пострадать как взрослые, так и дети. Соответствующая информация содержится на сайте ESET.

"Чтобы убедиться в жесткости кибербуллинга взрослых достаточно лишь прочитать комментарии под публикациями в социальных сетях знаменитостей, спортсменов и даже политиков. Обычная критика часто граничит там с настоящими издевательствами. Однако, от запугиваний и оскорблений в интернете страдают не только общественные деятели — жертвой может стать любой. Поэтому День противодействия кибербуллингу (Stop Cyberbullying Day)— прекрасная возможность узнать больше о кибербуллинге взрослых и способах противодействия ему", - говорится в сообщении компании.

По данным ESET, буллинг в интернете происходит в социальных сетях, приложениях для обмена сообщениями, комментариях, форумах и даже на игровых платформах. Причиной травли могут быть политические или религиозные убеждения, внешность, характер, пол, этническая принадлежность, сексуальная ориентация и что-угодно, что может сделать человека легкой целью в глазах кибербуллера.

Согласно сообщению, часто преследователями становятся незнакомцы, но в некоторых случаях это могут быть знакомые, коллеги и бывшие романтические партнеры.

Например, травля на рабочем месте получила название "моббинг". Работники, чтобы заставить кого-то уволится, начинают использовать запугивание, унижение или распространять ложные слухи. Политические дискуссии в социальных медиа или на разных форумах могут также часто привлекать кибербуллеров. Поэтому такие обсуждения часто наполнены ненавистью и жестокими комментариями.

Специалисты по кибербезопасности сообщают, что часто решить проблему кибербуллинга в интернете можно без вмешательства полиции. Большинство социальных медиа имеют встроенные инструменты для противодействия любым видам онлайн-издевательств. В частности, в Facebook можно блокировать профили, а также сообщать об оскорбительных комментариях и публикациях.

В социальной сети также есть страницы, посвященные помощи людям, которые стали жертвами жестокого обращения и издевательств или домогательств в Facebook. Сеть Instagram также призывает пользователей сообщать о любых случаях издевательств и травли, а также предлагает ресурсы для помощи тем, кто это пережил. На большинстве популярных игровых платформ также существуют определенные ограничения, которые позволяют противодействовать издевательствам.

Кроме того, что игроки могут самостоятельно сообщить о нарушении, на игровых платформах есть автоматизированное выявление оскорбительного поведения. К нарушителям могут применяться временные или постоянные ограничения и удаления с платформы. Конечно, они могут зарегистрироваться повторно, однако весь игровой прогресс будет потерян.

"Стоит помнить, что издевательства в Интернете никогда не является виной жертвы. Если что-то подобное случается с вами, обязательно обратитесь за помощью. Поговорите со своими друзьями, членами семьями, представителями официальных органов, чтобы они помогли вам найти решение проблемы", - добавили в компании ESET. Также, по данным пресс-службы компании, важно сохранять копии сообщений, публикаций в социальных сетях, электронных писем, фотографий или чего-либо другого, что было использовано с целью буллинга, в качестве доказательства.

Как сообщалось, По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования. Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.