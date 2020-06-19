УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Кибербуллинг: как распознать и защититься

Международный день противодействия кибербуллингу проводится ежегодно в третью пятницу июня.

19 июня 2020, 12:25
социальные сети
Буллинг в интернете происходит в социальных сетях, приложениях для обмена сообщениями, комментариях / Reuters

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET в День противодействия кибербуллингу рассказали, как защититься от травли в интернете, от которой могут пострадать как взрослые, так и дети. Соответствующая информация содержится на сайте ESET.

"Чтобы убедиться в жесткости кибербуллинга взрослых достаточно лишь прочитать комментарии под публикациями в социальных сетях знаменитостей, спортсменов и даже политиков. Обычная критика часто граничит там с настоящими издевательствами. Однако, от запугиваний и оскорблений в интернете страдают не только общественные деятели — жертвой может стать любой. Поэтому День противодействия кибербуллингу (Stop Cyberbullying Day)— прекрасная возможность узнать больше о кибербуллинге взрослых и способах противодействия ему", - говорится в сообщении компании.

По данным ESET, буллинг в интернете происходит в социальных сетях, приложениях для обмена сообщениями, комментариях, форумах и даже на игровых платформах. Причиной травли могут быть политические или религиозные убеждения, внешность, характер, пол, этническая принадлежность, сексуальная ориентация и что-угодно, что может сделать человека легкой целью в глазах кибербуллера.

Согласно сообщению, часто преследователями становятся незнакомцы, но в некоторых случаях это могут быть знакомые, коллеги и бывшие романтические партнеры.

Например, травля на рабочем месте получила название "моббинг". Работники, чтобы заставить кого-то уволится, начинают использовать запугивание, унижение или распространять ложные слухи. Политические дискуссии в социальных медиа или на разных форумах могут также часто привлекать кибербуллеров. Поэтому такие обсуждения часто наполнены ненавистью и жестокими комментариями.

Специалисты по кибербезопасности сообщают, что часто решить проблему кибербуллинга в интернете можно без вмешательства полиции. Большинство социальных медиа имеют встроенные инструменты для противодействия любым видам онлайн-издевательств. В частности, в Facebook можно блокировать профили, а также сообщать об оскорбительных комментариях и публикациях.

В социальной сети также есть страницы, посвященные помощи людям, которые стали жертвами жестокого обращения и издевательств или домогательств в Facebook. Сеть Instagram также призывает пользователей сообщать о любых случаях издевательств и травли, а также предлагает ресурсы для помощи тем, кто это пережил. На большинстве популярных игровых платформ также существуют определенные ограничения, которые позволяют противодействовать издевательствам.

Кроме того, что игроки могут самостоятельно сообщить о нарушении, на игровых платформах есть автоматизированное выявление оскорбительного поведения. К нарушителям могут применяться временные или постоянные ограничения и удаления с платформы. Конечно, они могут зарегистрироваться повторно, однако весь игровой прогресс будет потерян.

"Стоит помнить, что издевательства в Интернете никогда не является виной жертвы. Если что-то подобное случается с вами, обязательно обратитесь за помощью. Поговорите со своими друзьями, членами семьями, представителями официальных органов, чтобы они помогли вам найти решение проблемы", - добавили в компании ESET. Также, по данным пресс-службы компании, важно сохранять копии сообщений, публикаций в социальных сетях, электронных писем, фотографий или чего-либо другого, что было использовано с целью буллинга, в качестве доказательства.

Как сообщалось, По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования. Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.

Сейчас вы просматриваете новость «Кибербуллинг: как распознать и защититься». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:02
В Беларуси чуть не состоялся Майдан: Лукашенко пообещал расправиться с "кукловодами"
12:55
Быстрое похудение: побочные эффекты
12:48
США жестоко проучили Кремль, Северный поток-2 навсегда мертв - эксперт
12:26
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли к 19 июня
12:25
Кибербуллинг: как распознать и защититься
12:21
В Киеве подскочило число больных коронавирусом: где нашли больше всего зараженных
12:05
Рада назначила нового министра экологии
11:59
Россия воспользуется хаосом в США и пойдет в наступление на Украину - Арестович Видео
11:52
Суд не смог оштрафовать Зеленского за поход в кафе на карантине: в чем причина
11:52
"Украина пыталась меня убить": опубликована книга со скандальными заявлениями Трампа
11:24
В Минздраве оценили возможность закрытия метро в Киеве
10:53
Боль в ухе: причины, сипмтомы и лечение
10:45
В Украине будут новые правила пользования мобильной связью: что нужно знать абонентам
10:39
В ГПУ рассказали, в чем обвиняют экс-президента Порошенко
10:32
Как обезопасить себя в общественном бассейне
10:20
"Потеря градуса": Киев зальет дождями – синоптик Видео
10:17
Как правильно собираться на пикник - список от Юлии Панковой
10:03
В МОЗ будут иницировать усиление контроля за соблюдением карантина Видео
09:59
Дания снова поглумилась над "великим стратегом" Путиным мнение
09:47
Западные СМИ узнали, как Путина берегут от Covid-19: в Кремле отреагировали
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять