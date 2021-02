Культовые игры по Звёздным войнам перевыпустить для современных консолей

Обе части Star Wars: Knights of the Old Republic перевыпустят на консолях / Disney

Инсайдер Джордан Мейсон, который довольно часто сливает информацию про вселенную "Звездных войн", рассказал о планах издателя перевыпустить обе части Star Wars: Knights of the Old Republic на актуальных консолях до конца 2021-го.

Ранее фанаты франшизы уже получили ремастеры Star Wars Episode I: Racer, Jedi Knight II: Jedi Outcast и Jedi Knight: Jedi Academy от студии Aspyr. Вполне возможно, что она же отвечает и за перевыпуск Knights of the Old Republic.

Информатор отметил, что переиздания никак не связаны с ремейком Knights of the Old Republic, над которым, по слухам, работает неизвестная студия за пределами Electronic Arts – примечательно, что многое указывает как раз на то, что и за "ремейк" отвечает Aspyr. Издательство активно ищет новых специалистов для работы над "RPG AAA-класса на движке Unreal Engine". Кроме того, в студии уже работает множество выходцев из BioWare, которые большей или меньшей степени приложили руку к созданию Star Wars: The Old Republic.

Напомним, что в декабре 2020-го на iPhone и Android вышел мобильный порт всё того же Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, которую многие фанаты считают культовой и одной из лучших игр во вселенной "Звёздных войн". Порт основан на версии для магазина Steam и получил оптимизированное под сенсорные экраны управление. Игра весит 3.9 гигабайта, а на устройствах Apple заработает на iOS 10 и новее – культовая RPG запустится даже на стареньком iPhone 5s.

К слову, первая часть игры также доступна на мобильных платформах. Ее стоимость составляет 279 и 339 грн в Google Play и AppStore соответственно.

