УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Культовые игры по Звёздным войнам перевыпустить для современных консолей

31 января 2021, 12:30

Речь идёт о типовых переизданиях знаменитых ролевых игр Star Wars: Knights of the Old Republic 1 и 2.

Обе части Star Wars: Knights of the Old Republic перевыпустят на консолях / Disney

Инсайдер Джордан Мейсон, который довольно часто сливает информацию про вселенную "Звездных войн", рассказал о планах издателя перевыпустить обе части Star Wars: Knights of the Old Republic на актуальных консолях до конца 2021-го.

Ранее фанаты франшизы уже получили ремастеры Star Wars Episode I: Racer, Jedi Knight II: Jedi Outcast и Jedi Knight: Jedi Academy от студии Aspyr. Вполне возможно, что она же отвечает и за перевыпуск Knights of the Old Republic.

Информатор отметил, что переиздания никак не связаны с ремейком Knights of the Old Republic, над которым, по слухам, работает неизвестная студия за пределами Electronic Arts – примечательно, что многое указывает как раз на то, что и за "ремейк" отвечает Aspyr. Издательство активно ищет новых специалистов для работы над "RPG AAA-класса на движке Unreal Engine". Кроме того, в студии уже работает множество выходцев из BioWare, которые большей или меньшей степени приложили руку к созданию Star Wars: The Old Republic.

Напомним, что в декабре 2020-го на iPhone и Android вышел мобильный порт всё того же Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, которую многие фанаты считают культовой и одной из лучших игр во вселенной "Звёздных войн". Порт основан на версии для магазина Steam и получил оптимизированное под сенсорные экраны управление. Игра весит 3.9 гигабайта, а на устройствах Apple заработает на iOS 10 и новее – культовая RPG запустится даже на стареньком iPhone 5s.

К слову, первая часть игры также доступна на мобильных платформах. Ее стоимость составляет 279 и 339 грн в Google Play и AppStore соответственно.

Star Wars KOTOR - трейлер

Игры по Звёздным войнам: новая видеоигровая эпоха

  1. До конца этого года состоится релиз переиздания ролевых игр Star Wars: Knights of the Old Republic и Knights of the Old Republic II: The Sith Lords для современных консолей.
  2. Ubisoft делают игру по Звёздным войнам в открытом мире. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.
  3. Неизвестная на данный момент студия занимается разработкой новой игры в серии Knights of the Old Republic
  4. Вдобавок в разработке находится игра про охотника за головами. Разработчик неизвестен.
  5. Также у Electronic Arts точно есть ещё одна игра по Звёздным войнам, что выйдет до конца договора с Disney (до 2023-его года).
iPhone Звездные войны Android Ubisoft Electronic Arts PlayStation 5 Xbox Series X IOS
Сейчас вы просматриваете новость «Культовые игры по Звёздным войнам перевыпустить для современных консолей». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способаКак узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа 10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого Новая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играхНовая технология Sony позволит зрителям участвовать в VR-играх Разработчики из BioWare раскрыли место действия и подзаголовок следующей части Dragon AgeРазработчики из BioWare раскрыли место действия и подзаголовок следующей части Dragon Age Маск вставил чип в обезьяну и научил ее играть в видеоигрыМаск вставил чип в обезьяну и научил ее играть в видеоигры
Следующий материал

Последние новости

13:25
Студия Santa Monica бесплатно обновит God of War для PS5: как изменится игра
13:23
Зеленский готов колоть себе вакцину от COVID-19 - Минздрав Видео
13:22
Навальный в шаге от колонии: председатель суда подал в отставку, сотни задержанных
12:55
Великие церковные праздники в феврале 2021 и календарь постов Видео
12:51
Рада собралась расширить конституционные полномочия Зеленского Видео
Реклама
12:50
Фармацевт спрогнозировал, когда появится доступ к вакцинам от COVID-19 Видео
12:40
Во что поиграть в феврале 2021: календарь выхода игр Видео
12:22
Оружие, Россия и коррупция: чем версия Госдепа отличается от заявлений Кулебы Видео
12:09
Гороскоп для всех на 2 февраля: пик наслаждения и заветные результаты Видео
12:07
Стало известно, когда вакцина от COVID-19 появится в продаже и сколько будет стоить Видео
12:05
Поставщики энергоресурсов в Украине проведут аудит газовых долгов
11:56
Илон Маск временно ушел из Twitter
11:50
Украина ударила санкциями по Никарагуа
11:42
В Раде рассказали, каким украинцам "светит" повышение пенсий до 30 тысяч Видео
11:14
В Слуге народа хотят поднять пошлины на услуги на нотариусов в 100-500 раз Видео
11:05
В Крыму призвали Кравчука быть осторожным со своими идеями Видео
10:52
В Минздраве раскрыли планы по карантину в Украине Видео
10:40
Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии - появился ответ музыканта
10:36
"Дятлы и помойные крысы": называвший Зеленского "ватником" Арестович оскорбил его критиков Видео
10:33
Судный день Навального: центр Москвы оцеплен, силовики схватили более 200 человек Видео
Реклама
10:22
"Через 10 лет будет просто караул": эксперт оценил состояние подземных коммуникаций в городах Украины
09:51
Врачи рассказали, как переедание и питье влияют на печень Видео
09:42
Евросоюз добавил цветную зону карантина из-за COVID-19 Видео
09:22
Особой "зрады" не произошло: Минюст прояснил судьбу нового украинского правописания Видео
09:14
Экс-офицер ЦРУ обвинил Россию в использовании секретного оружия Видео
09:02
Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровья Видео
08:47
Навальный может стать для Украины вторым Горбачевым мнение
08:20
Серябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечке
08:18
Заледеневшие дороги и сильный ветер: синоптики предупредили украинцев об опасности Видео
08:17
Глава ВОЗ сделал обнадеживающее заявление о коронавирусе Видео
07:45
Омега-3: как распознать дефицит Видео
07:16
Что Блинкен пообещал Украине: в госдепе США раскрыли подробности разговора с Кулебой Видео
07:14
Экс-Серебро показала трусы на провокационном фото
06:53
Санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи: кто заплатит за "банкет" мнение
06:43
В Италии грубо сфальсифицировали историю Украины, посольство отреагировало
06:34
Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины Видео
06:03
Серьги в морском стиле и массивные цепи входят в моду на весну-лето Фото Видео
05:29
Астролог предупредил, когда опасаться шарлатанства и "кидалова" Видео
04:38
Сотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит руки Фото Видео
04:30
Штраф за кондиционер на фасаде: украинцам объяснили, к чему готовиться Видео
Реклама
04:11
День святого Валентина в 2021 году – самое интересное о празднике Видео
03:01
Как уговорить жену на секс втроем - советы экспертов Видео
02:32
"Будет очень плохо": эксперт спрогнозировал судьбу Путина на ближайшие 5 лет
02:14
Украину "выпотрошат": эксперт предупредил об угрозе обрушения гривны Видео
00:58
В Германии требуют остановить Северный поток-2 Видео
00:55
Как очистить сосуды от "плохого" холестерина - ответ медиков Видео
00:19
Именины Инны – поздравления и картинки от души
00:17
Подключение к переговорам США: Кулеба назвал условие расширения нормандского формата Видео
01 февраля, понедельник
23:22
Умер режиссер Сергей Проскурня Видео
22:59
На Кипре прогремел мощный взрыв в центре вакцинации от COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять