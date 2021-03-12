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Microsoft поставила точку в вопросе выхода игр Bethesda на PS5

12 марта 2021, 14:08

Глава Xbox подтвердил, что большая часть грядущих релизов Bethesda станут эксклюзивами платформ Microsoft – они будут там, где есть Xbox Game Pass.

xbox
Будущие игры Бесезды не выйдут на PS5 / Microsoft

Спустя полгода спекуляций, утечек и слухов, глава Xbox Фил Спенсер наконец-то подтвердил, что большая часть грядущих релизов Bethesda станут эксклюзивами платформ Microsoft – они будут там, где есть Xbox Game Pass.

Однако некоторые проекты всё же выпустят на других платформах – во многом из-за прежних договорённостей с другими платформодержателями, которые были заключены до приобретения Bethesda.

Говоря простым языком:

  • Новые игры Bethesda будут выходить эксклюзивно на тех платформах, где есть подписка Xbox Game Pass (консоли Xbox и ПК);
  • Проекты вроде Deathloop и Ghostwire: Tokyo, договоренности на которые были заключены до приобретения Bethesda Microsoft'ом, останутся временными консольными эксклюзивами PS5;
  • Microsoft продолжит поддержку уже выпущенных игр вроде Fallout 76 и The Elder Scrolls Online на чужих системах.

"Однако пользователям Xbox я хочу донести, что вся эта сделка началась для выпуска горячо ожидаемых эксклюзивных игр на платформах, где существует Xbox Game Pass. И это наша цель. Это корень нашего партнёрства", – добавил Фил Спенсер, глава Xbox.

Напомним, что в настоящий момент Bethesda активно работает над научно-фантастической ролевой игрой Starfield, которая, как ожидается, выйдет до TES 6. О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики.

Известно, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda. Скорее всего, это будет последний проект Bethesda, который заглянет на консоли семейства PlayStation.

Ранее отраслевой инсайдер Тайлер МакВикер рассказал, когда ждать The Elder Scrolls VI и Fallout 5.

Microsoft Sony Bethesda PlayStation 4
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