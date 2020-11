Microsoft расставила все точки над "і" в вопросе выхода Fallout, Elder Scrolls и других хитов Bethesda на PS5

Microsoft сделала новое заявление о будущем Bethesda

Исполнительный директор Xbox, Тим Стюарт (Tim Stuart) официально заверил, что никто у Nintendo или Sony не собирается отбирать игры Bethesda. Напомним, что ранее в этом году корпорация Microsoft объявила о приобретении ZeniMax Media, которой принадлежит целый ряд известных дочерных геймстудий, включая создателей The Elder Scrolls, DOOM, Quake, The Evil Within, Dishonored и Wolfenstein.

По словам Тима, концепция покупки столь огромной компании не в эксклюзивности, а в том, чтобы игры от неё всегда были лучшим предложением для фанатов Xbox, то бишь появлялись в библиотеке Xbox Game Pass в день релиза. То есть, скорее всего, условная Fallout 5 появится на Xbox либо раньше, чем на PlayStation, либо это будет лучшая версия игры. И так со всеми будущими релизами компании.

Пока сделка юридически не завершена до конца (а пройдет это только летом 2021 года), сложно сказать, насколько слова Стюарта имеют под собой фундамента. Но, видимо, игры по уже известным IP Bethesda Softworks будут выходить везде. Например, в этом году Minecraft Dungeons вышла и на Xbox One, и на Windows 10, и на Nintendo Switch, и на PlayStation 4. Новые франшизы, скорее всего, будут эксклюзивами экосистемы Xbox.

Ранее глава Xbox Фил Спенсер уже пояснял, что данный подход был выбран из-за уважения к фанатам купленных франшиз на других платформах.