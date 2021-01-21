На Apple оказывают давление, заставляя удалить Telegram из App Store – СМИ

На Apple подали в суд с требованием удалить Telegram из App Store / Reuters

Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет") подала иск к компании Apple и требует удалить Telegram из своего магазина App Store.

Коалиция считает, что мессенджер использовался для распространения экстремистских высказываний во время и после штурма Капитолия в Вашингтоне. По словам истца, руководство Telegram не принимало никаких мер для пресечения этих действий.

Перед удалением приложения из App Store Apple связывается с разработчиком для выяснения обстоятельств, поэтому резкого исчезновения Telegram ждать не стоит. Предполагается, что против Google будет выдвинут аналогичный иск.

По словам же основателя мессенджера Павла Дурова, Telegram поддерживает мирные дебаты и протесты, но правила запрещают распространять призывы к насилию, в связи с чем модераторы "заблокировали и закрыли сотни публичных призывов к насилию которые в противном случае могли бы достичь десятков тысяч подписчиков".

Команда Apple ситуацию пока не прокомментировала.

Напомним, что ранее Apple и Amazon присоединились к Google и объявили о блокировке в своих магазинах набирающего популярность приложения Parler. По сообщениям СМИ, с помощью сервиса сторонники Дональда Трампа координировали штурм здания Капитолия. Кроме того, в соцсеть начали массово приходить пользователи после блокировки аккаунтов Трампа в основных социальных сетях – Parler, в свою очередь, позиционируется как "соцсеть без цензуры", где пользователи могут свободно говорить и открыто выражать свое мнение. Читайте такжеУязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себя

Не так давно Павел Дуров рассказал о том, что Facebook имеет целый отдел, который занимается выяснением популярности Telegram, а также поделился статистикой, что пользователи стали активно "переезжать" из WhatsApp в Telegram – теперь в мессенджере больше 500 млн активных юзеров.

Отвечая на вопросы в комментариях Павел объяснил, почему исходный код сервера в Telegram по-прежнему закрыт. Публикация кода серверной части не улучшит безопасность, потому что, в отличие от кода клиентов, нет возможности проверить, выполняется ли тот же самый код на серверах. В частности, публикация исходного кода серверной части не поможет ни секретным, ни облачным чатам, и будет представлять собой маркетинговый ход, не имеющий ничего общего с безопасностью.

Три года назад Дурову стало известно, что в одной стране с авторитарным режимом уже искали способы получить код сервера Telegram, чтобы запустить собственный мессенджер для слежки, а затем заблокировать все другие социальные сети в стране. Давать диктаторам инструменты для порабощения их населения Дуров не захотел – это не должно быть наследием Telegram.