УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

На Apple оказывают давление, заставляя удалить Telegram из App Store – СМИ

21 января 2021, 19:10

Истцы пожаловались на Telegram за неспособность пресечь экстремистские высказывания во время и после штурма Капитолия.

Telegram_телеграм_телеграмм
На Apple подали в суд с требованием удалить Telegram из App Store / Reuters

Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет") подала иск к компании Apple и требует удалить Telegram из своего магазина App Store.

Коалиция считает, что мессенджер использовался для распространения экстремистских высказываний во время и после штурма Капитолия в Вашингтоне. По словам истца, руководство Telegram не принимало никаких мер для пресечения этих действий.

Перед удалением приложения из App Store Apple связывается с разработчиком для выяснения обстоятельств, поэтому резкого исчезновения Telegram ждать не стоит. Предполагается, что против Google будет выдвинут аналогичный иск.

По словам же основателя мессенджера Павла Дурова, Telegram поддерживает мирные дебаты и протесты, но правила запрещают распространять призывы к насилию, в связи с чем модераторы "заблокировали и закрыли сотни публичных призывов к насилию которые в противном случае могли бы достичь десятков тысяч подписчиков".

Команда Apple ситуацию пока не прокомментировала.

Напомним, что ранее Apple и Amazon присоединились к Google и объявили о блокировке в своих магазинах набирающего популярность приложения Parler. По сообщениям СМИ, с помощью сервиса сторонники Дональда Трампа координировали штурм здания Капитолия. Кроме того, в соцсеть начали массово приходить пользователи после блокировки аккаунтов Трампа в основных социальных сетях – Parler, в свою очередь, позиционируется как "соцсеть без цензуры", где пользователи могут свободно говорить и открыто выражать свое мнение. Читайте такжеУязвимость в Telegram позволяет легко определить местоположение человека: как обезопасить себя

Не так давно Павел Дуров рассказал о том, что Facebook имеет целый отдел, который занимается выяснением популярности Telegram, а также поделился статистикой, что пользователи стали активно "переезжать" из WhatsApp в Telegram – теперь в мессенджере больше 500 млн активных юзеров.

Отвечая на вопросы в комментариях Павел объяснил, почему исходный код сервера в Telegram по-прежнему закрыт. Публикация кода серверной части не улучшит безопасность, потому что, в отличие от кода клиентов, нет возможности проверить, выполняется ли тот же самый код на серверах. В частности, публикация исходного кода серверной части не поможет ни секретным, ни облачным чатам, и будет представлять собой маркетинговый ход, не имеющий ничего общего с безопасностью.

Три года назад Дурову стало известно, что в одной стране с авторитарным режимом уже искали способы получить код сервера Telegram, чтобы запустить собственный мессенджер для слежки, а затем заблокировать все другие социальные сети в стране. Давать диктаторам инструменты для порабощения их населения Дуров не захотел – это не должно быть наследием Telegram.

Apple Telegram Павел Дуров мессенджер Telegram
Сейчас вы просматриваете новость «На Apple оказывают давление, заставляя удалить Telegram из App Store – СМИ». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Фанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VIФанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VI Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2 Легендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существованиеЛегендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существование Стало известно, оправдала ли игра Death Stranding от Хидео Кодзимы ожидания SonyСтало известно, оправдала ли игра Death Stranding от Хидео Кодзимы ожидания Sony Украинские разработчики Metro начали работать над новой части игрыУкраинские разработчики Metro начали работать над новой части игры
Следующий материал

Последние новости

19:35
Гранатовый сок: диетолог объяснила, как правильно пить, и предупредила о вреде
19:32
Трагедия в Золотом времени: названа новая версия причины пожара в Харькове Видео
19:29
Названы 10 распространенных причин боли в теле без температуры: когда бежать к врачу Видео
19:13
"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Видео
19:13
Найден владелец сгоревшего дома престарелых в Харькове - что о нем известно Видео
Реклама
19:10
На Apple оказывают давление, заставляя удалить Telegram из App Store – СМИ
19:04
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
18:59
Смертельный пожар в Харькове квалифицировали как ЧС Видео
18:36
"Где логика?" - дата выхода и подробности нового проекта
18:35
"Стать плацдармом США и потушить свет в Кремле": экс-глава МИД отличился новым планов для Украины Видео
18:33
Госрегулирование цены на газ может быть продлено - эксперт
18:31
У жителей Крыма нет доступа к базовым лекарствам от COVID
18:15
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
18:05
Смертельный пожар в Харькове: Аваков рассказал о первых задержаниях Видео
17:55
В Сети появились новые скриншоты загадочного проекта от создателей Limbo и Inside
17:54
Уникальный день: нумеролог предупредила, к чему готовиться сегодня
17:54
Северный поток-2 на грани коллапса: в Германии объявили о проблемах Видео
17:46
Обмен пленными на Донбассе: омбудсмен рассказала о маршрутах передачи Видео
17:30
Чем полезны объятия - объяснение психолога
17:25
Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: названа вероятная причина Видео
Реклама
17:23
Эксперт рассказал о катастрофической коммунальной проблеме Украины Видео
17:08
Как в Слуге народа хотят наказывать украинцев за сексизм: подробности
17:00
Microsoft скорректировала дату выхода горячо ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 Видео
16:32
В Харькове сгорел дом престарелых, погибли пятнадцать человек Видео
16:19
"Пока ядерная торпеда доплывает, России уже не будет": в США высмеяли новейшее оружие из РФ Видео
16:15
Регистрация Спутник V в Евросоюзе: Меркель заявила о помощи Путину Видео
16:11
Появились подробности лечения тяжелобольной Алисы Фрейндлих
16:01
Создатели The Last of Us: Part II работают над игрой в нетипичном для студии сеттинге Фото
15:58
В ОП рассказали о новых отношениях между Украиной и США при Байдене Видео
15:44
"Это бардак": все голливудские фильмы не выйдут вовремя в 2021 году
15:29
Новые расходы: в Минздраве обязали школы брать на работу медиков
15:23
"Важно, чтобы Украина получила договор": Меркель высказалась насчет Северного потока-2 Видео
15:17
"Ужасное воровство": эксперт сказал, светит ли Украине снижение тарифов Видео
15:15
День Соборности Украины будет с праздничными градусами Видео
15:10
Легендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существование
15:07
США "убили" Северный поток-2: экономист объявил о крахе всех планов Газпрома Видео
14:49
Комитет Рады выступил за легализацию в Украине каннабиса Видео
14:35
Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказал, где ждать +15 градусов Видео
14:30
"Это трибунал": у Киркорова готовятся к "войне" с Литвой
14:15
Что нужно знать о Hitman III – заключительной части трилогии про лысого киллера Агента 47 Видео
Реклама
14:00
Кравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем Видео
13:59
"Он разозлился": всплыли неожиданные детали двойного убийства с расчленением в Одессе Видео
13:49
Mamarika разделась и подсказала, куда переезжает из Киева
13:36
Кравчук рассказал, как Россия изменила переговоры по Донбассу
13:32
"Выпивший сел за руль": появилось новое видео с задержанием замминистра Немилостивого Видео
13:23
В PlayStation Store началась новая распродажа – украинский шутер Metro Exodus получил большую скидку
13:17
В МИД раскрыли планы по запуску процесса возвращения Крыма в Украину Видео
13:11
Нейтрофилы: норма и отклонения важного показателя Видео
12:52
Маша Ефросинина растрогала прощальными словами про Сергея Ермакова
12:51
Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять