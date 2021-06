Один из главных эксклюзивов PS4 скоро доберётся до ПК – слухи

Кадр из Ghost of Tsushima / Sony

Некоторые эксклюзивы Sony уже перебрались на ПК, хотя японская компания пока не спешит полностью перенимать опыт конкурентов из Microsoft. Однако в Сети появляется всё больше намёков на скорый релиз новых портов не самых старых игр.

На этот раз "бояре" ждут возможности опробовать прошлогодний хит Ghost of Tsushima, который, согласно карточке товара на Amazon, лишился надписи Only On PlayStation ("Только на PlayStation"). Фанаты предположили, что студия Sucker Punch, которой владеет Sony с 2011 года, планирует анонсировать релиз игры на ПК.

Само собой, официального анонса выхода игры на компьютерах пока не поступало, однако ранее Sony Interactive Entertainment удалила надпись "Только на PlayStation" с обложек Days Gone и Horizon Zero Dawn, поскольку обе игры оказались в числе первых перенесённых на ПК. Это может указывать на то, что Ghost of Tsushima – следующая в очереди.

Ghost of Tsushima (Призрак Цусимы) – один из главных хитов Sony и, по мнению многих игроков, лучшая игра прошлого года. Релиз игры состоялся 17-го июля 2020 эксклюзивно для консоли PlayStation 4. В Украине стандартное издание стоит 1999 грн, делюкс-издание – 2199 грн.

Меж тем есть вероятность, что Ghost of Tsushima 2 уже находится в разработке. На это намекает вакансия на сайте разработчиков, ведь студия Sucker Punch Productions ищут сценариста для написания историй о феодальной Японии. Кроме того, от кандидата требуется опыт работы с AAA-играми в открытом мире.

Всё это идеально соответствует Ghost of Tsushima – AAA-игре в открытом мире в сеттинге феодальной Японии с множеством диалогов.