Одно починили, другое сломали: последний патч для Cyberpunk 2077 добавил новый критический баг

Патч 1.1 для Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

На днях компания CD Projekt выпустила первый крупный патч для Cyberpunk 2077. Заплатка устранила самые неприятные баги и сделала игру в целом стабильнее.

После выхода обновления, на популярном форуме Reddit стали массово всплывать жалобы о невозможности пройти миссию основной сюжетной линии "Старые друзья", в ходе которой Ви должен принять звонок от Горо Такэмуры.

До выхода патча некоторые игроки сталкивались с тем, что Такэмура мог не позвонить. Теперь звонок проходит, но собеседник ничего не говорит. Загрузка старого сохранения и перепрохождение миссии тут не поможет. Одному из пользователей Reddit удалось найти решение – можно заранее набрать любому другому персонажу игры и оставаться на линии до тех пор, пока не поступит входящий от Такэмуры.

Судя по всему, проблему исправят лишь с выходом нового обновления в феврале. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

Отметим, что скандал вокруг Cyberpunk 2077 разгорелся с новой силой после выхода расследования Bloomberg о процессе создания амбициозной игры. Более 20 бывших и текущих сотрудников студии CD Projekt RED рассказали, что руководство CDPR сосредоточилось на маркетинге в ущерб разработке проекта и установило нереалистичные сроки, что вынудило некоторых сотрудников работать сверхурочно задолго до выхода на финишную прямую. В ходе тестирования были выявлены многие проблемы, на исправление которых попросту не хватило времени.

По словам сотрудников, полноценная работа над игрой началась лишь в конце 2016 года (анонс игры, к слову, состоялся в 2011). У руля встал глава CDPR Адам Бадовски, потребовавший полностью переделать игровой процесс и сюжет. Некоторые ключевые сотрудники не согласились с данным решением и были вынуждены покинуть студию. Первые кадры, показанные на выставке E3 2018, произвели большое впечатление на публику. Однако, как оказалось, демо было почти полностью фейковым – многие игровые механики в тот момент попросту не работали. Месяцы, ушедшие на подготовку к выставке, могли быть потрачены на разработку проекта.

В настоящий момент игру можно купить только на консолях Xbox и ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Microsoft Store - 1699 гривен;

GOG - 850 гривен;

Steam - 899 гривен;

EGS - 899 гривен.

Ранее мы сообщали, что польские власти начали проверку CD Projekt Red в связи с многочисленными жалобами на Cyberpunk 2077. Регулятор займётся проверкой качества Киберпанка 2077 и действий, предпринимаемых компанией для решения проблем и удовлетворения жалоб клиентов, которые не смогли должным образом опробовать продукт CD Projekt на своих устройствах, несмотря на предыдущие заверения производителя о его качестве.

CD Projekt Red может ждать штраф в размере до 10% от дохода компании или предписание, обязывающее предоставить покупателям игры на консолях предыдущего поколения дополнительные цифровые бонусы или частично возместить средства, потраченные на Cyberpunk 2077.