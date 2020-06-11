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Презентация PlayStation 5 - где смотреть онлайн, что покажут, дата выхода и цена

11 июня 2020, 18:52

Sony готовится показать наконец пятую версию самой популярной игровой консоли.

playstation 5
Новую консоль PlayStation 5 покажут сегодня, 11 июня

Сегодня, 11 июня, состоится презентация новой игровой консоли от Sony - PlayStation 5.

Во время ивента Sony покажет не саму только новую приставку, но и подробно расскажет о ее характеристиках, аппаратном обеспечении и его потенциале, как новые мощности повлияют на качество новых игр, которые будут разрабатываться для новой платформы.

PlayStation 5 - презентация

Также должна стать известна цена следующего поколения консоли PlayStation 5 когда выйдет.

Кроме того, согласно сразу нескольким источникам во время события зрители увидят сразу несколько новых анонсов – студии привезут на презентацию трейлеры и прохождения игр, которые уже находятся в разработке.

Также ожидается, что внутренние студии представят для PlayStation 5 игры не только новые, но также и несколько ремастеров старых игр, и даже анонсируют порты консольных хитов на ПК.

PlayStation 5 - онлайн презентации

Показ начнется в 23:00 по киевскому и московскому времени.

В своем блоге Sony предупредила, что трансляция (вероятно, из-за ожидаемого большого количества зрителей) будет вестись в качестве 1080p с частотой 30 кадров в секунду, однако по ее окончании на официальные каналы будут выложены все видео в разрешении 4K.

Главред будет показывать презентацию PS5 в прямом эфире:

PlayStation 5 PlayStation 4 Sony
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