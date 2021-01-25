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Помимо Star Wars от Ubisoft, в разработке находятся ещё минимум три проекта по Звёздным войнам

25 января 2021, 12:30

Игровые франшизы по вселенной Звёздных Войн постепенно набирают обороты.

Игры серии Star Wars / Disney

Игровые франшизы по культовой вселенной Звёздных Войн постепенно набирают обороты. Недавно стало известно о первом с 2012 года проекте по вселенной далекой-далекой галактики не от Electronic Arts, как вдруг в интернете начали ходить слухи о создании не менее амбициозных проектов.

В недавнем выпуске Bob The Podcast редактор Bespin Bulletin заявил, что в разработке находится новая игра из серии Star Wars: Knights of the Old Republic. Сообщается, что это будет не ремейк предыдущей серии игр, а собственная "окончательная история".

Эту информацию также подтвердил известный журналист Джейсон Шрайер, который неделей ранее опубликовал расследование о создании Cyberpunk 2077. По их словам, новая игра разрабатывается за пределами EA не слишком известной студией, о которой мало кто догадается. Согласно некоторым слухам, разработчиком и издателем этой игры может стать компания Activision.

Также инсайдеры сообщили, что в разработке находится проект про охотника за головами. Пока сложно сказать, кто над ним работает – это может быть как EA, так и Ubisoft или вообще другая студия.

Итак, что мы имеем на сегодняшний день:

  1. Ubisoft делают игру по Звёздным войнам в открытом мире. Непосредственно разработкой новой игры займется студия Massive Entertainment, известная игрокам по дилогии The Division. Сейчас производство находится на раннем этапе – студия занята набором новых сотрудников.
  2. Неизвестная на данный момент студия занимается разработкой новой игры в серии Knights of the Old Republic
  3. Вдобавок в разработке находится игра про охотника за головами. Разработчик неизвестен.
  4. Также у Electronic Arts точно есть ещё одна игра по Звёздным войнам, что выйдет до конца договора с Disney (до 2023-его года).
Кадр из KOTOR / BioWare

Напомним, что в декабре 2020-го на iPhone и Android вышел мобильный порт Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, которую многие фанаты считают культовой и одной из лучших игр во вселенной "Звёздных войн".

Порт основан на версии для магазина Steam и получил оптимизированное под сенсорные экраны управление. Игра весит 3.9 гигабайта, а на устройствах Apple заработает на iOS 10 и новее – культовая RPG запустится даже на стареньком iPhone 5s.

События Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords разворачиваются во времена Старой Республики, где Совет Джедаев переживает не лучшие времена, и новый герой, один из верных соратников Ревена, отправляется улучшить положение. В странствиях ему помогают разные персонажи, некоторые из которых будут рассказывать игрокам об их роли, а так же дадут ответы на многие терзающие вопросы.

К слову, первая часть игры также доступна на мобильных платформах. Ее стоимость составляет 279 и 339 грн в Google Play и AppStore соответственно.

Звездные войны Ubisoft Electronic Arts
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