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"Прощай, старый друг": Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer

28 октября 2020, 12:50

Старый браузер совсем скоро окажется не у дел.

Microsoft блокирует Internet Explorer

Ранее в этом году корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки "старичка" Internet Explorer, последняя номерная версия которого была представлена ещё в 2013 году. Однако простым напоминанием дело не ограничилась — уже в ближайшие дни пользователи классического браузера начнут получать ещё более настойчивые уведомления о необходимости "переезда" на новый браузер Microsoft Edge (Chromium).

Разработчики опубликовали список из 1156 сайтов, которые в ноябре перестанут поддерживаться браузером Internet Explorer начиная с 19 числа следующего месяца. В их числе популярные ресурсы, такие как YouTube, Instagram, Twitter, Facebook и многие другие.

При заходе на один из таких сайтов браузер покажет пользователю заглушку с информацией о том, что сайт не оптимизирован для просмотра на классическом приложение. Как результат, Internet Explorer предложит открыть сайт в браузере Edge.

Напомним, что официальный релиз обновлённого браузера Microsoft Edge на основе Chromium состоялся 15 января этого года. По состоянию на сегодня идейный наследник Internet Explorer является вторым по популярности браузером во всем мире — впереди только Google Chrome.

Microsoft Microsoft Edge
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