Resident Evil 8 повторяет судьбу The Last of Us Part II

Resident Evil 8 / Capcom​​​​

Поклонникам популярной серии хоррор-экшенов Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, следует быть предельно внимательными – в Сети начали появляться серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

Ранее в Сеть также слили дату выхода Resident Evil 8 и планы Capcom по продвижению игры. Судя по утечке, релиз игры запланирован на апрель-май 2021-го для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Что примечательно, в документе новую часть называют "духовным перезапуском" Resident Evil 4, которую многие фанаты и сегодня считают лучшей в серии.

С полной презентацией вы можете ознакомиться по ссылке.

Resident Evil Village

Resident Evil 8: Village начинается через несколько лет после ужасных событий признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Напомним, что в свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.