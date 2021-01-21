УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Создатели The Last of Us: Part II работают над игрой в нетипичном для студии сеттинге

21 января 2021, 16:01

С драконами, чародеями и могучими женщинами-воинами.

Кадр из The Last of Us: Part II
Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

С момента релиза супер-успешного PS4-эксклюзива The Last of Us Part II прошло меньше полугода, а компания-разработчик Naughty Dog уже вовсю трудится над очередным шедевром игровой индустрии.

Сейчас авторы популярных серий игр Uncharted и The Last of Us ищут 32 новых сотрудника. Компания планирует завербовать талантливых художников и аниматоров, а также постановщиков кат-сцен и программистов.

На днях весьма любопытные материалы на своей подстранице Artstation опубликовал старший концепт-художник компании Хён Нам. На этой странице обнаруживается стак артов с девушками явно фэнтезийной направленности, который автор озаглавил как "The Women of North".

Более любопытной стороной всего этого являются не только лишь сами рисунки, но и подпись художника к ним: "Под впечатлением от новой игры. Если вы понимаете, о чем я... ;)". Ранее уже была информация о том, что новым проектом студии может стать игра в сеттинге фэнтези – об этом несколько лет назад говорил и Нил Дракман, творческий директор и глава разработчиков The Last of Us Part 2.

Учитывая активность Нила Дрюкмана за последнее время и обновленный список вакансий - первый трейлер безымянной игры можно ждать уже в этом году. Напомним, что в настоящий момент в стенах студии ведется работа над полноценной многопользовательской игрой на базе The Last of Us Part II, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект.

  • Сотрудник Naughty Dog опубликовал загадочные изображения Artstation
  • Сотрудник Naughty Dog опубликовал загадочные изображения Artstation
  • Сотрудник Naughty Dog опубликовал загадочные изображения Artstation

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит первая распродажа 2021 года, которая продлится до 4-го февраля. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Так, в частности, постапокалиптический шутер Metro Exodus от украинской студии 4A Games отдают за 649 грн вместо 1899. Один из лучших "сурвайвал хорроров" в истории The Evil Within можно взять за 259 грн, столько же просят за красочный и динамичный файтинг Street Fighter V от японской студии Capcom.

Naughty Dog PlayStation 5 The Witcher 3: Wild Hunt The Last of Us Part II
Сейчас вы просматриваете новость «Создатели The Last of Us: Part II работают над игрой в нетипичном для студии сеттинге». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новые iPhone SE – не единственный интересный продукт, который Apple готовит на 2021-ыйНовые iPhone SE – не единственный интересный продукт, который Apple готовит на 2021-ый Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2 Фанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VIФанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VI Стало известно, оправдала ли игра Death Stranding от Хидео Кодзимы ожидания SonyСтало известно, оправдала ли игра Death Stranding от Хидео Кодзимы ожидания Sony Украинские разработчики Metro начали работать над новой части игрыУкраинские разработчики Metro начали работать над новой части игры
Следующий материал

Последние новости

16:19
"Пока ядерная торпеда доплывает, России уже не будет": в США высмеяли новейшее оружие из РФ
16:15
Регистрация Спутник V в Евросоюзе: Меркель заявила о помощи Путину Видео
16:11
Появились подробности лечения тяжелобольной Алисы Фрейндлих
16:01
Создатели The Last of Us: Part II работают над игрой в нетипичном для студии сеттинге Фото
15:58
В ОП рассказали о новых отношениях между Украиной и США при Байдене Видео
Реклама
15:44
"Это бардак": все голливудские фильмы не выйдут вовремя в 2021 году
15:29
Новые расходы: в Минздраве обязали школы брать на работу медиков
15:23
"Важно, чтобы Украина получила договор": Меркель высказалась насчет Северного потока-2 Видео
15:17
"Ужасное воровство": эксперт сказал, светит ли Украине снижение тарифов Видео
15:15
День Соборности Украины будет с праздничными градусами Видео
15:10
Легендарная линейка смартфонов Galaxy Note от Samsung прекращает своё существование
15:07
США "убили" Северный поток-2: экономист объявил о крахе всех планов Газпрома Видео
14:49
Комитет Рады выступил за легализацию в Украине каннабиса Видео
14:42
Гороскоп на 22 января для всех: иллюзорная выгода и деловые неудачи Видео
14:35
Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказал, где ждать +15 градусов Видео
14:30
"Это трибунал": у Киркорова готовятся к "войне" с Литвой
14:15
Что нужно знать о Hitman III – заключительной части трилогии про лысого киллера Агента 47 Видео
14:00
Кравчук сделал заявление о шансах Украины освободить Донбасс военным путем Видео
13:59
"Он разозлился": всплыли неожиданные детали двойного убийства с расчленением в Одессе Видео
13:49
Mamarika разделась и подсказала, куда переезжает из Киева
Реклама
13:36
Кравчук рассказал, как Россия изменила переговоры по Донбассу
13:32
"Выпивший сел за руль": появилось новое видео с задержанием замминистра Немилостивого Видео
13:23
В PlayStation Store началась новая распродажа – украинский шутер Metro Exodus получил большую скидку
13:17
В МИД раскрыли планы по запуску процесса возвращения Крыма в Украину Видео
13:11
Нейтрофилы: норма и отклонения важного показателя Видео
12:52
Маша Ефросинина растрогала прощальными словами про Сергея Ермакова
12:51
Когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19: Степанов назвал сроки
12:35
Фанаты GTA раскопали некоторые интересные подробности GTA VI
12:19
Двойной теракт в Багдаде: десятки жертв и раненых
12:17
У Кравчука раскрыли условие участия кума Путина в переговорах по Донбассу Видео
12:10
Украинцев ждет ранняя весна: синоптик назвал дату
12:07
В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Байдена Видео
11:47
Дан Балан подогрел слухи о романе с Тиной Кароль и умилил Сеть
11:45
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
11:37
Укрзализныця останавливает продажу билетов: когда можно будет купить билет Видео
11:29
Политолог объяснил, какие деньги пошли на "дворец Путина" в Геленджике Видео
11:28
Эпидемиолог объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине Видео
11:22
У Кравчука сделали заявление о позиции Путина и провале переговоров по Донбассу Видео
11:18
Украинские разработчики Metro начали работать над новой части игры
11:04
Соня Плакидюк назвала свои главные табу в жизни и на работе
Реклама
10:45
Мальчики, компьютерные спецэффекты и морковка: как адвокаты Микитася устроили цирк - СМИ
10:41
Наталья Могилевская разделась и раскрыла способ быстро похудеть
10:28
Стало известно о планах Байдена по ситуации в Украине Видео
10:25
"Синий наглухо замминистра": стало известно, чем закончился скандал с замом Уруского Видео
10:24
Как быстро пойти на поправку после COVID-19: врач дала советы Видео
10:05
Трампа и его сторонников после ухода с поста начнут рвать на части мнение
09:45
Соратник Джо Байдена оконфузился на инаугурации президента Видео
09:35
Переговоры Путина и Байдена: в МИД России назвали главное условие
09:28
Врач подробно рассказала, как правильно лечить коронавирус Видео
09:19
Потепление пришло не во всю Украину: где задержались морозы до -27º Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять