Создатели The Last of Us: Part II работают над игрой в нетипичном для студии сеттинге

Кадр из The Last of Us: Part II / Naughty Dog

С момента релиза супер-успешного PS4-эксклюзива The Last of Us Part II прошло меньше полугода, а компания-разработчик Naughty Dog уже вовсю трудится над очередным шедевром игровой индустрии.

Сейчас авторы популярных серий игр Uncharted и The Last of Us ищут 32 новых сотрудника. Компания планирует завербовать талантливых художников и аниматоров, а также постановщиков кат-сцен и программистов.

На днях весьма любопытные материалы на своей подстранице Artstation опубликовал старший концепт-художник компании Хён Нам. На этой странице обнаруживается стак артов с девушками явно фэнтезийной направленности, который автор озаглавил как "The Women of North".

Более любопытной стороной всего этого являются не только лишь сами рисунки, но и подпись художника к ним: "Под впечатлением от новой игры. Если вы понимаете, о чем я... ;)". Ранее уже была информация о том, что новым проектом студии может стать игра в сеттинге фэнтези – об этом несколько лет назад говорил и Нил Дракман, творческий директор и глава разработчиков The Last of Us Part 2.

Учитывая активность Нила Дрюкмана за последнее время и обновленный список вакансий - первый трейлер безымянной игры можно ждать уже в этом году. Напомним, что в настоящий момент в стенах студии ведется работа над полноценной многопользовательской игрой на базе The Last of Us Part II, которая переросла из дополнительного режима в самостоятельный проект.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит первая распродажа 2021 года, которая продлится до 4-го февраля. В рамках распродажи можно приобрести основные хиты и эксклюзивы PS4 по привлекательным ценам.

Так, в частности, постапокалиптический шутер Metro Exodus от украинской студии 4A Games отдают за 649 грн вместо 1899. Один из лучших "сурвайвал хорроров" в истории The Evil Within можно взять за 259 грн, столько же просят за красочный и динамичный файтинг Street Fighter V от японской студии Capcom.