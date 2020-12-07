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Новая реклама игр для PlayStation 5 – чем Sony порадует своих владельцев в 2021

7 декабря 2020, 21:51

К слову, новая часть God of War почти наверняка переедет на 2022 год.

Кадр из Project Athia / Sony

Компания Sony опубликовала эффектный рекламный ролик своей новой домашней игровой системы PlayStation 5. В коротком, но очень динамичном видео мелькают кадры как из уже вышедших, так и грядущих эксклюзивов.

Так, в частности стала известна дата выхода сразу нескольких проектов от внутренних студий Sony: Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 и Returnal официально выйдут в 2021-ом (предположительно, первой половине года) эксклюзивно на PS5.

Премьера многоожидаемого приключенческого экшена Horizon 2: Forbidden West также намечена на следующий год. Примечательно, что новая часть Horizon выйдет не только на PS5, но и на PS4, тогда как остальные проекты заявлены только для новой консоли.

Также издатель упомянул несколько многообещающих проектов от сторонних компаний:

  • Deathloop – 21 мая этого года на PS5 и PC. В 2022 году на Xbox Series;
  • Project Athia – игра выйдет сначала на PC и PS5. Спустя 2 года на Xbox Series;
  • Ghostwire: Tokyo – релиз в 2021 году на PS5 и PC. В 2022 году на Xbox Series.

Релиз сиквела God of War (2018), который ранее был намечен на 2021 год, не удостоился даже мимолетного упоминания – новая игра про Кратоса почти наверняка переедет на 2022 год.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на 19-го ноября. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа со скидками до 85%, которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Sony Horizon Zero Dawn PlayStation 4 PlayStation 5 Spider-Man: Miles Morales God of War: Ragnarok PlayStation Plus
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