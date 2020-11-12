Стала известна дата выхода новой игры от создателей Dishonored и Prey

Deathloop / Кадр из трейлера

Новая игра от легендарной французской студия Arkane выйдет 21 мая 2021 года. Дату обнаружили в новозеландском подразделении PS Store, где также появился предзаказ на стандартную и расширенную версию игры Deathloop.

В стандартную версию, помимо самой игры, войдёт эксклюзивное оружие – мачете (только для консоли PS5), уникальный скин для главного героя и одно усиление. Расширенное издание включает в себя эксклюзивное ля PS5 оружие, плюс ещё два для всех остальных. Кроме того, появятся два скина, два усиления и цифровой саундтрек.

Deathloop – это приключенческий экшен от первого лица, в котором игрокам предстоит отправиться на остров Черный риф, где царит беззаконие. Остров завален разнообразными локациями, которые необходимо тщательно исследовать для получения преимущества над соперником, чтобы разорвать бесконечный порочный круг возвращений и воскрешений.

Игра посетит PC и PlayStation 5. Несмотря на то, что Bethesda и Arkane вошли в состав Microsoft, о переносе игры на Xbox речи пока нет.

Ранее в сети появилась информация, что новые Fallout, Elder Scrolls и другие игры Bethesda не выйдут на PS5.