В Steam проходят бесплатные выходные в одной из лучших игр 2020 года

В Crusader Kings III начались бесплатные выходные / Steam

Один из главных оплотов ПК-гейминга компания Paradox Interactive временно открыла бесплатный доступ к Crusader Kings III в сервисе Steam – стратегию можно опробовать до 21 марта. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет внушительные 91 балл из 100.

Акцию приурочили к выпуску "скандинавского" дополнения Северные Лорды, которое стоит 129 грн. Кроме того, сама Crusader Kings III получила крупное обновление 1.3 и скидку в 20% – 463 грн вместо 579.

Набор добавит в игру новые события и глубже раскроет скандинавскую культуру, и, согласно описанию в Steam, в его состав входят:

Королевства первооткрывателей . Персонажи-скандинавы смогут оставить родной дом, отправиться в поход и основать новое королевство.

. Персонажи-скандинавы смогут оставить родной дом, отправиться в поход и основать новое королевство. Йомсвикинги и воительницы . Воины из религиозного братства и доблестные воительницы защитят честь игрока в бою, а стихотворцы сложат едкие куплеты и романтические саги.

. Воины из религиозного братства и доблестные воительницы защитят честь игрока в бою, а стихотворцы сложат едкие куплеты и романтические саги. Новые стороны скандинавской культуры . Особые варианты наследия для скандинавских династий, суд поединком, культурные инновации и новые события.

. Особые варианты наследия для скандинавских династий, суд поединком, культурные инновации и новые события. Новое оформление и музыка . Произведения художников и композиторов добавят в игру оригинальных красок.

. Произведения художников и композиторов добавят в игру оригинальных красок. И это еще не все: вас ждут берсерки, миссионеры, рунические камни, варяжские походы, новые решения и другие яркие детали истории Скандинавии.

На днях Paradox рассказала о развитии Crusader Kings III, Stellaris и Surviving Mars, а также анонсировалаонлайн-мероприятие PDXCON Remixed, которое пройдёт с 21 по 23 мая. Зрителей ждёт актуальная информация о текущих играх компании и презентация нового проекта от Paradox Development Studio.