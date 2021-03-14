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Crusader Kings 3, Stellaris и другие – что ждёт игры Paradox в будущем

14 марта 2021, 16:37

DLC о викингах для Crusader Kings 3 выйдет уже послезавтра, а Survival Mars снова будут поддерживать контентом.

Будущее проектов издателя Paradox Interactive / Crusader Kings 3

Один из главных оплотов ПК-гейминга компания Paradox Interactive провела мероприятие, рассказав о грядущих обновлениях для своих игр и поделившись планами на будущее.

Уже через два дня, 16 марта, ролевая стратегия Crusader Kings III получит дополнение под названием "Северные Лорды", посвящённое викингам. Игроков ждут новые события и возможности, а ещё DLC глубже раскроет скандинавскую культуру.

Основное нововведение дополнения – норвежские царства авантюристов. Оно позволит скандинавским персонажам покидать свои родные регионы для вторжения в чужие и основания своих королевств. Разработчики утверждают, что даже если игрок решит не совершать вторжений, искусственный интеллект будет атаковать исторические цели, такие как Великобритания и Россия.

Также появится много нового контента, связанного со скандинавской культурой. DLC будет включать в себя несколько особых династических наследий скандинавов, а также множество других культурных новшеств и событий. Будут добавлены новые юниты Йомсвикинги, Щитоносцы-девушки, Берсерки, варяжские авантюристы и миссионеры. Станут доступны новое оформление и музыка. Цель расширения – подробнее углубиться в культуру конкретного региона, поэтому оно не такое большое.

Обновления ожидаются и в градостроительном симуляторе о покорении Марса Surviving Mars, который на этой недели раздают бесплатно в магазине Epic Games Store. Уже в этот понедельник игра получит свежее "туристическое обновление", а также набор In-Dome Buildings Pack с новыми зданиями и дополнительные возможности для строительства.

Космическая стратегия Stellaris получит новые геймплейные механики 15 апреля, с выходом дополнения Nemesis. Консольную версию игры ожидает DLC под названием Lithoids Species Pack, выход которого запланирован на 25 марта.

Кроме того, Paradox Interactive анонсировала специальное онлайн-мероприятие PDXCON Remixed, которое пройдёт с 21 по 23 мая. Зрителей ждёт актуальная информация о текущих играх компании и презентация нового проекта от Paradox Development Studio.

В следующий четверг, 18 марта, другой издатель Square Enix проведет свое шоу с нехитрым названием Square Enix Presents. Среди анонсов уже заявлена новая часть в популярной серии Life is Strange.

Crusader Kings III
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