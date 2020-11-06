В Украине нельзя будет купить PlayStation 5 в магазинах на старте продаж

PS5 / Sony

Sony предупредила потенциальных покупателей PlayStation 5, что консоль на старте продаж будет доступна только в онлайн-магазинах. В рознице первое время ее не будет — это касается всех рынков, включая Украину. Такое решение Sony объясняет желанием обезопасить игроков и продавцов от коронавируса.

Ранее глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал о "существенном спросе" на новую консоль и предупредил о возможном дефиците в первые месяцы после старта продаж. За первые 12 часов компания продала по предзаказам в США консолей столько же, сколько PlayStation 4 за первые двенадцать недель. Конкретных цифр Джим не назвал, но PS4 в 2013 году разошлась тиражом в миллион экземпляров всего за 24 часа после релиза.

Напомним, что в ряде стран консоль появится на прилавках 12 ноября, а мировой релиз (в том числе — в Украине) состоится на неделю позднее.

Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа игр для PS4 в честь скорого выхода PS5.