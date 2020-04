Авторы Warcraft 3 Reforged из Blizzard отобрали у игроков право на творчество и самореализацию

Арт игры Warcraft 3 Reforged / Blizzard

Игровая студия Blizzard последнее время регулярно неприятно удивляет игроков своими поступками и неоднозначными решениями. К ним теперь можно отнести и изменения в пользовательском соглашении Warcraft 3 Reforged, которые сильно ограничат свободу творчества игроков.

Изменения были внесены в начале 2020 года. В основном они затронули пользовательские модификации и разнообразные дополнения от игроков. Издание Polygon позвало юриста Каролину Уомакк из фирмы Morrison Rothman, чтобы она прояснила ситуацию. Фирма как раз специализируется на видеоиграх и цифровом контенте.

Оказалось, что теперь права на все моды и даже отдельные игры, сделанные на основе Warcraft 3 Reforged, принадлежат Blizzard. Даже использование определенных механик или дизайнерских решений в отдельных играх может привести к судебному иску от Blizzard.

При этом не уточняется, как отделить оригинальный продукт от цитат игр и модов на основе Warcraft 3 Reforged. Уомакк заявила, что это будет невероятно сложно, а степень защищенности игровых разработчиков резко упадет.

Читайте такжеТрэвис Скотт проведет онлайн-концерт внутри FortniteНо на этом изменения не заканчиваются. Blizzard теперь также владеет правами на весь оригинальный контент, который разработчики включат в свои модификации. А еще студия может использовать его в своих наработках и играх, даже не указывая авторство.

Само собой, такие изменения резко ограничивают в правах создателей модификаций. Получается, что их творения больше им не принадлежат.

К чему такие суровые условия от Blizzard? Просто студия однажды сильно обожглась с Warcraft 3. Тогда для игры созадли модификацию DotA или Defense of the Ancients. Ее авторы в итоге разошлись по другим студиям (Riot Games и Valve) и создали свои мегапопулярные игры (League of Legends и Dota 2 соответственно). Blizzard даже не смогла отсудить право на использование слова Dota.

А вот MOBA-игра самой студии под названием Heroes of the Storm оказалась провальной. Blizzard сейчас поддерживает ее в ограниченном режиме.

Ранее мы рассказывали о лучших модах для Red Dead Redemption 2.