Своими фонами для Zoom поделилась аниме-студия Ghibli

Мой сосед Тоторо / Studio Ghibli

На фоне эпидемии коронавируса и самоизоляции огромной популярностью начал пользоваться сервис для видеосвязи Zoom. Одна из его особенностей – настраиваемые фоны, чтобы разнообразить общение. Сейчас своими фонами делятся многие известные компании, и аниме-студия Ghibli присоединилась к их числу.

Studio Ghibli известна прежде всего аниме-полнометражками режиссера и сценариста Хаяо Миядзаки. К их числу принадлежат "Мой сосед Тоторо", "Унесенные призраками", "Ходячий замок" и другие известные на весь мир работы. Их обожают и уважают зрители и критики по всему миру.

И теперь мир работ Миядзаки может стать к вам немного ближе. Студия Ghibli представила набор из 12 официальных обложек для сервиса Zoom. С ними вам будет немного веселее проводить видеоконференции.

В будущем представители Ghibli обещают расширить список фонов для Zoom. Ведь карантин явно не закончится в ближайшие дни, да и в будущем видеоконференции будут важной частью нашей жизни.

Увы, для мобильной версии приложения пока есть лишь самый последний фон.

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Фон для Zoom от Studio Ghibli / Studio Ghibli

Об особенностях работы с Zoom мы рассказывали в отдельном материале.